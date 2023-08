NEC verliest ook van Heracles Almelo en kent dramatische competitiestart

Ondanks de blamage vorige week tegen Excelsior (3-4-nederlaag) veranderde er weinig bij NEC. Trainer Rogier Meijer voerde één wijziging door in zijn opstelling tegen Heracles Almelo. De van een schorsing teruggekeerde Dirk Proper verving Mees Hoedemakers. De overige tien spelers behielden het vertrouwen.

Dat konden ze niet waarmaken. NEC speelde opnieuw een stroeve eerste helft. De bezoekers werden nauwelijks gevaarlijk, terwijl Heracles Almelo dat wel een paar keer was. Met name de linkerkant van NEC, waar Youri Baas wederom zwak verdedigde, had het moeilijk, maar dat resulteerde niet in grote kansen voor de thuisploeg.

Volledig scherm © Pro Shots / Ron Jonker

Sterker, NEC kwam in de 24e minuut uit het niets op voorsprong. Koki Ogawa, die bij zijn officiële debuut tegen Excelsior ook al scoorde, kreeg de bal na een uitstekende ingreep van Proper voor zijn voeten en schoot de bal vanaf de rand van het strafschopgebied fraai in de korte hoek.

Daarna had NEC meer de controle over de wedstrijd, al drong Heracles Almelo aan het einde van de eerste helft wel aan. Jasper Cillessen hoefde echter alleen handelend op te treden bij een schotje van Emil Hansson en keek een kopbal van Sven Sonnenberg en een schot van Jetro Willems naast zijn doel.

Volledig scherm © ANP

NEC verzuimde op haar beurt de score vlak na rust te verdubbelen. Sontje Hansen stond na een scrimmage in het strafschopgebied plotseling oog in oog met Michael Brouwer en schoot de bal via het lichaam van de doelman over.

Die misser kwam NEC duur te staan, want in de 61e minuut maakte Heracles Almelo de toch wel verrassende gelijkmaker. Na halfslachtig verdedigen van Hansen en Bart van Rooij ramde Emil Hansson de bal in de 61e minuut in het doel.

Volledig scherm © Pro Shots / Ron Jonker

Het werd nog erger voor NEC, want in de 74e werd het ook nog eens 2-1 voor Heracles Almelo. Anas Ouahim werd helemaal vrij gelaten bij een hoekschop en schoot de bal van een meter of twintig met een dwarrelbal achter de verbouwereerde Cillessen, die vlak daarvoor hem nog van scoren afhield.

NEC gooide frappant genoeg vervolgens eindelijk de schroom van zich af en ging vol op jacht naar de 2-2. Lars Olden Larsen, Mees Hoedemakers, Ogawa, Bram Nuytinck en Pedro Marques hadden die op hun schoen of hoofd, maar zelfs een gelijkspel zat er niet in, waardoor de club na twee duels nog op nul punten staat.