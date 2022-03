NEC verliest op dramatische wijze van FC Groningen: 2-3-voorsprong wordt in slotfase 4-3-nederlaag

GRONINGEN - NEC heeft na een spektakelstuk op dramatische wijze met 4-3 verloren van FC Groningen. De Nijmeegse club boog met tien man een 2-1-achterstand om in een 2-3-voorsprong, maar ging in de blessuretijd alsnog onderuit.

NEC startte met Ivan Márquez en Elayis Tavsan, die net hersteld zijn van ziekte, op de bank en beleefde een dramatisch begin van de wedstrijd. Michael de Leeuw kopte al in de tweede minuut de 1-0 binnen door Bart van Rooij af te troeven in de lucht.

In de dertiende minuut bracht NEC de stand alweer in evenwicht. Ali Akman bleef heel koel bij de rebound op een knap schot van Van Rooij en schoot de bal na een kapbeweging in de kruising. Het was voor de spits zijn zesde competitiedoelpunt van dit seizoen, waarmee hij nu alleen topscorer is van NEC in de eredivisie.

Kopstoot

NEC moest in de achttiende minuut verder met tien man door een rode kaart voor Souffian El Karouani. De linksbuiten kreeg de bal al liggend tegen zich aangeschoten door Jørgen Strand Larsen en deelde vervolgens in de ogen van scheidsrechter Sander van der Eijk een kopstoot uit. De kaart was zwaar gestraft, maar het was ook een domme actie van El Karouani.

De wedstrijd werd vervolgens alleen maar krankzinniger. FC Groningen kwam in de 22e minuut opnieuw op voorsprong. Strand Larsen mocht in vrijstaande positie binnenkoppen, maar doelman Mattijs Branderhorst ging zeker niet vrijuit door alleen toe te kijken hoe de niet eens zo harde poging van Strand Larsen in het doel verdween.

Veerkracht

NEC toonde ondanks die tegenslagen enorme veerkracht en stond tien minuten na de 2-1 zelfs op een 2-3-voorsprong. Eerst schoot Lasse Schöne in de 29e minuut voor het eerst dit seizoen een vrije trap binnen en in de 32e minuut knalde Magnus Mattsson de bal in het net na een fraaie solo.

In de tweede helft hield NEC aanvankelijk opvallend eenvoudig stand. De bezoekers waren zelfs de gevaarlijkste ploeg. Jonathan Okita en Mattsson hadden de 2-4 op hun schoen, maar waren te onzorgvuldig in de afronding. FC Groningen kon er niets tegenover stellen en grossierde in onbegrijpelijk balverlies.

In de laatste tien minuten gaf NEC de overwinning toch nog helemaal weg. Invaller Romano Postema was de grote man bij FC Groningen. De aanvaller maakte in de 80e minuut de 3-3 met een kopbal en forceerde in de 93e minuut ook de 4-3 door de bal na een scrimmage in de bovenhoek te jagen.

FC Groningen-NEC 4-3 (2-3). 2. De Leeuw 1-0, 13. Akman 1-1, 22. Strand Larsen 2-1, 29. Schöne 2-2, 32. Mattsson 2-3, 80. Postema 3-3, 90+3. Postema 4-3. Scheidsrechter: Van der Eijk

Toeschouwers: 20.600

Geel: Strand Larsen, El Hankouri, Duarte, Irandust (FC Groningen)

Rood: 18. El Karouani (NEC) NEC: Branderhorst; Van Rooij, Guth, Odenthal, Verdonk; Schöne, Barreto, Mattsson (88. Bronkhorst); Okita, Akman (82. Márquez), El Karouani.