NEC vernedert FC Twente en is zeker van deelname aan play-offs

Door de overtuigende zege op de kampioen uit Enschede klimt NEC naar de achtste plaats in de eerste divisie. Het was alweer de vijfde zege op rij voor de Nijmegenaren, die na de trainerswissel de volle buit pakten.

NEC gaat op de ranglijst over SC Cambuur heen, de achterstand op nummer zes Den Bosch is drie punten (57 om 60). Volgende week kunnen de Nijmegenaren bij winst op MVV de zesde plaats overnemen van de Bosschenaren, dat het in eigen huis opneemt tegen Go Ahead Eagles.

Armoedig FC Twente

FC Twente maakte als kersverse kampioen van de eerste divisie weinig indruk in Nijmegen. De bezoekers lieten de thuisploeg aan de bal, maar NEC wist daar in de openingsfase niet goed mee om te gaan. Na een halfuur werd Twente uit het niets gevaarlijk, maar NEC-keeper Mattijs Branderhorst bokste een hard schot van Oussama Assaidi weg. Uit de razendsnelle counter die volgde kwam de thuisploeg op voorsprong. Jonathan Okita legde de bal panklaar op het hoofd van Mike Ndayishimiye, die fraai binnenkopte: 1-0.

Twente in acht minuten tijd zoek gespeeld

Het was het startsein van acht knotsgekke minuten in de Goffert. Vijf minuten na de openingstreffer zette Ferdy Druijf zelf de aanval op. De sluwe spits rondde tussen drie verdedigers met links knap af. In de 41e minuut zorgde Okita op aangeven van Ndayishimiye met een fraaie hakbal voor de 3-0.

Na een uur spelen leek Twente de 3-1 te maken, maar het doelpunt van Ricardinho da Silva werd ten onrechte afgekeurd wegens buitenspel. Aan de overkant was NEC veel gevaarlijker. Randy Wolters was tot twee keer toe dicht bij de vierde Nijmeegse treffer, maar het was Druijf die nog een keer op het scorebord kwam. Tien minuten voor tijd probeerde Matthias Bossaerts het met een omhaal. Twente-invaller Haris Vuckic blokte het schot met zijn arm, waarna de topscorer van de eerste divisie (30 goals) vanaf de strafschopstip zijn dertigste treffer van het seizoen binnen schoot: 4-0.