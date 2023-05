NEC verrast met naderende komst van Ajax-talent Hansen

NEC verspeelt in slotfase voorsprong tegen Heerenveen, nieuwe blunder Cillessen zorgt voor dure nederlaag

NEC heeft een dure nederlaag geleden in de strijd om een plek in de play-offs voor Europees voetbal. De Nijmeegse club verspeelde mede door een nieuwe blunder van Jasper Cillessen in de slotfase een 2-1-voorsprong: 2-3.