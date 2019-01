NEC verslaat in Spanje simpel de amateurs van Westlandia

ESTEPONA – NEC heeft zonder groots te spelen het eerste duel van 2019 gewonnen. In het Spaanse Estepona versloeg de Nijmeegse eerstedivisionist in een oefenwedstrijd de amateurs van Weslandia: 5-1.

De geplaagde Nijmegenaren sloten de eerste seizoenshelft af met drie nederlagen op rij en gingen de winterstop in op de twaalfde plek in de eerste divisie. Op trainingskamp in Spanje wil NEC de basis leggen voor de revanche in de tweede helft van het seizoen.

Geen Braken

NEC trad aan zonder topscorer Sven Braken, die achterbleef in Nijmegen omdat een winterse transfer in de maak is. Tom Overtoom maakte zijn rentree. De middenvelder stond weken langs de kant met een hamstringblessure. Hij opende in de twintigste minuut de score uit een vrije trap. De bal belandde via de muur in het doel.

Volledig scherm NEC wint de oefenwedstrijd in Zuid-Spanje tegen de amateurs van Westlandia met 5-1. © DG Met een prachtige pegel in de kruising verdubbelde Joey van den Berg tien minuten later de score. Meteen daarna schoot Jonathan Okita NEC naar 3-0. Hij strafte zwak uitverdedigen van derdedivisionist Westlandia af. Anass Achahbar speelde de eerste helft in de spits tegen de amateurs uit Naaldwijk. Hij raakte nog geen minuut na de treffer via de keeper de lat.

Tweede helft met acht nieuwe spelers

In de tweede helft stuurde trainer Jack de Gier acht nieuwe spelers het veld in bij NEC. Aanvoerder Rens van Eijden zat daar niet bij. Op het laatste moment werd besloten dat hij een individueel programma moest volgen. Josef Kvida mocht daardoor blijven staan. Hij stichtte het eerste gevaar in de tweede helft. De verdediger ramde in de 51ste minuut vanaf 30 meter op de binnenkant van de kruising.

Paolo Sabak had meer geluk van afstand. De doelman van Westlandia blunderde door de bal door de handen te laten glippen. De bal eindigde niet in de goal door een gat in het doelnet, maar de scheidsrechter liet zich niet foppen. Vlak daarna kreeg Westlandia twee grote kansen. Maar doelman Oliver Zelenika en Kvida brachten redding op de lijn.

De amateurs vonden toch nog het net. Raghib Achnak schoof de bal een kwartier voor tijd beheerst langs Zelenika. Ole Romeny maakte er drie minuten later 5-1 van. Hij kreeg een vrije doortocht en omspeelde de doelman.

Tweede oefenwedstrijd

NEC speelt zondag de tweede oefenwedstrijd tijdens het trainingskamp tegen Bundesligaclub Hannover 96.

Scoreverloop: ‘20. Overtoom 1-0, ‘30. Van den Berg 2-0, ‘33. Okita 3-0, ‘56. Sabak 4-0, ‘75. Raghib Achnak 4-1, ‘78. Romeny 5-1.

Opstelling NEC eerste helft:

Van Duin; Joppen, Buwalda, Kvida, Lartey Sanniez; Van den Berg, Sabak, Overtoom; Okita, Achahbar, Darri.

Opstelling NEC tweede helft: