NEC verslaat Sparta in oefenwedstrijd in Rotterdam

Gesthuizen sluit de ogen niet voor povere fases bij NEC

9 november NIJMEGEN - De 3-0 overwinning op TOP Oss deed François Gesthuizen vrijdagavond zichtbaar goed. Twee seizoenen geleden was de trainer van NEC in maart 2017 door de club uit Oss op non-actief gezet. ,,Niets menselijks is mij vreemd’’, zei een glimlachende Gesthuizen vrijdagavond in de catacomben van het Goffertstadion.