NEC verspeelt in blessuretijd zege op AZ, wedstrijd ontsierd door inbrekende fans

Ze scheeuwden masssaal ‘Alkmaar Hooligans!’, waarna een enkeling zelfs besloot om over de boarding te klimmen en over het veld te rennen. Scheidsrechter Jeroen Manschot legde het spel stil en hervatte ongeveer vijf minuten later de wedstrijd toen de supporters weer naar buiten liepen.



NEC kon in het restant van de eerste helft niets anders dan tegenhouden, maar hield de voorsprong wel vast. Dat was vooral te danken aan de uitblinkende doelman Mattijs Branderhorst, die onder meer fraai redde op een schot van Albert Gudmundsson. Vangelis Pavlidis trof na een knappe actie de paal.



NEC probeerde in de tweede helft wat meer te voetballen en kreeg meteen een goede kans op de 0-2, maar Jonathan Okita raakte de bal niet goed. Even later scoorde hij wel, maar werd zijn doelpunt terecht afgekeurd wegens buitenspel.