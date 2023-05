NEC verspeelt in slotfase voorsprong tegen Heerenveen, nieuwe blunder Cillessen zorgt voor dure nederlaag

NEC heeft een dure nederlaag geleden in de strijd om een plek in de play-offs voor Europees voetbal. De Nijmeegse club verspeelde mede door een nieuwe blunder van Jasper Cillessen in de slotfase een 2-1-voorsprong: 2-3.

NEC zakte van de achtste naar de tiende plaats in de eredivisie. De club heeft met nog drie speelrondes te gaan drie punten achterstand op de nieuwe nummer acht RKC Waalwijk én Heerenveen. De achtste plek is goed voor het laatste play-offticket.

NEC kreeg in aanloop naar de wedstrijd tegen Heerenveen een flinke opsteker. Oussama Tannane was hersteld van de hamstringblessure die hem ruim een maand aan de kant hield. De middenvelder keerde ook meteen terug in de basis, wat ten koste ging van Jordy Bruijn. Bij Heerenveen verscheen oud-NEC’er Syb van Ottele aan de aftrap.

In de openingsfase gaven NEC en Heerenveen elkaar weinig toe. Beide clubs kregen een paar kansjes. Tannane en Sydney van Hooijdonk schoten voorlangs. Heerenveen meende tevens recht te hebben op een strafschop na een overtreding van Ivan Márquez op Osame Sahraoui, maar de VAR greep na het bestuderen van de beelden niet in.

Na een klein half uur kwam sc Heerenveen alsnog op voorsprong. Na balverlies van Tannane mocht Thom Haye aanleggen voor een vrije trap en hij krulde de bal van een meter of 25 schitterend in de bovenhoek. Cillessen stond aan de grond genageld.

NEC had het daarna moeilijk en moest het in die fase vooral hebben van standaardsituaties. Daaruit viel tien minuten na de 0-1 ook de 1-1. Tannane zag zijn vrije trap gekeerd worden door Xavier Mous, maar uit de daaropvolgende hoekschop van Tannane was het wel raak. Magnus Mattsson reageerde alert op een kopbal van Márquez en tikte van dichtbij binnen.

Vervolgens had NEC het momentum te pakken, maar de ploeg verzuimde dat nog voor rust om te zetten in een voorsprong. Elayis Tavsan kon na een fraaie pass van Landry Dimata alleen op Mous af, maar hij treuzelde te lang en schoot slordig tegen een verdediger van Heerenveen aan.

In de tweede helft was NEC het overwicht aanvankelijk kwijt en gebeurde er lange tijd weinig voor beide doelen. Het meest opmerkelijke moment in het eerste kwartier kwam vanaf de zijlijn. Tannane werd na een uur gewisseld en was daar zichtbaar niet blij mee. Hij verliet hoofdschuddend het veld en werd afgelost door Jordy Bruijn.

Tannane zat nog niet op de bank of NEC maakte de 2-1. Dimata verzilverde bij de eerste paal met een echte spitsenactie een uitstekende voorzet van Souffian El Karouani. In de minuten daarop had NEC de wedstrijd in het slot moeten gooien, maar Márquez schoot van dichtbij over, Dimata faalde oog in oog met Mous en Bruijn mikte een voorzet van Bart van Rooij op de lat.

Die missers kwamen NEC in een krankzinnige slotfase nog duur te staan. Heerenveen boog in een tijdsbestek van vijf minuten de 2-1-achterstand om in een 2-3-voorsprong. Van Hooijdonk tikte een voorzet van Sahraoui binnen voor de 2-2 (zijn zestiende doelpunt van het seizoen, waarmee hij nu alleen topscorer is van de eredivisie, en kreeg bij de 2-3 alle hulp van Cillessen.

De doelman van het Nederlands elftal, die daarvoor nog goed redde op een inzet van Sahraoui en een vrije trap van Haye, dacht dat een slap schotje van Antoine Colassin naast zou gaan, maar zag tot zijn afgrijzen de bal via de binnenkant van de paal in het doel verdwijnen. NEC kwam die mokerslag niet meer te boven. Zo was Cillessen net als tegen Vitesse (1-4-nederlaag), toen hij een paar keer enorm de fout inging, de schlemiel.

