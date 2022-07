NEC versterkt zich met middenvelder Baldursson, Duelund traint mee

Het is nog onbekend of Baldursson wordt gehuurd of wordt gekocht van Bologna, waar hij nog een contract heeft tot medio 2025. Hij stond maandag voor de eerste keer op het trainingsveld, maar trainer Rogier Meijer wilde niets zeggen over Baldursson.

Baldursson werd vorig seizoen door Bologna verhuurd aan FC Kopenhagen. Hij speelde acht wedstrijden voor de kampioen van Denemarken. Bologna nam Baldursson in 2019 over van Breidablik uit zijn vaderland. Hij kwam tot dusver tot zestien wedstrijden voor de Italiaanse club. Hij wacht nog op zijn eerste doelpunt of assist in het profvoetbal.

Baldursson heeft al negen interlands achter zijn naam staan. Hij maakte in 2020 zijn debuut voor IJsland in een Nations League-duel met België. In de afgelopen interlandperiode werd hij opgeroepen voor Jong IJsland.

Duelund houdt voorlopig zijn conditie op peil bij NEC. De Deense middenvelder komt wellicht later in deze voorbereiding in aanmerking voor een contract. Vanwege de oorlog in Oekraïne hebben spelers van Oekraïense en Russische clubs toestemming om net zoals vorig seizoen tijdelijk elders te voetballen.

Duelund was vorig seizoen niet verzekerd van een basisplaats bij NEC. Hij kwam tot 25 wedstrijden en zorgde daarin voor drie doelpunten en drie assists. Hij heeft bij Dinamo Kiev nog een éénjarig contract.