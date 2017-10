NEC verzekert zich van plek in play-offs

video 'Vertrouwde elf bij NEC tegen Jong FC Utrecht'

11:41 NIJMEGEN - NEC-trainer Adrie Bogers houdt in de wedstrijd tegen Jong FC Utrecht (vrijdag om 20.00 uur in Nijmegen) vast aan de vertrouwde basiself. Dat verwacht onze NEC-clubwatcher Jasper van Gruijthuijsen. ,,Bogers is wat conservatief in dat opzicht’’, zegt hij in gesprek met N1.