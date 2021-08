NEC vindt in Akman extra spits: talentvolle Turk wordt gehuurd van Frankfurt

Volledig scherm Ali Akman is komend seizoen in het shirt van NEC te bewonderen in De Goffert. Stadium overview before the match. © Pro Shots / Stefan Koops

Akman is de opvolger van Thibo Baeten, die dinsdag voor één seizoen mét optie koop werd verhuurd aan Torino. NEC wil zich nog versterken met een ervaren spits die op het hoogste niveau heeft gespeeld. Woensdag werd er naast de komst van Kaveh Rezaei gegrepen. De 29-jarige Iraniër vertrekt naar Oud-Heverlee Leuven.

Akman staat te boek als een beloftevolle speler. In augustus 2019 maakte de rechtspoot op zeventienjarige leeftijd namens Bursaspor zijn debuut in het betaalde voetbal. Hij kwam voor de Turkse club vervolgens in 45 wedstrijden tot veertien doelpunten.

In maart van dit jaar ondertekende Akman een contract voor vier jaar tot medio 2025 bij Eintracht Frankfurt, maar hij zal nog even geduld moeten hebben voor zijn debuut in het eerste elftal. De Duitsers stallen hem eerst een seizoen bij NEC.

Dodelijk schot

Technisch directeur Ted van Leeuwen van NEC is blij met de komst van Akman, die hij beschrijft als “een fox in the box, met een dodelijk schot in de benen en een winnaarsmentaliteit”. “Ali was al in beeld toen we nog in de Keuken Kampioen Divisie speelden”, zegt hij.

“Het viel ons op hoe hij als zeventienjarige spits overeind bleef in de zware eerste divisie van Turkije. Bovendien komt hij uit de opleiding van Bursaspor, dat door de jaren heen getalenteerde spitsen heeft afgeleverd. Nadat Frankfurt hem contracteerde, heb ik meteen gebeld.”

“Er spelen bij die club vier spitsen van Bundesliga-niveau. Ze wilden hem echter eerst nog wat meegeven van de cultuur, het Duitse voetbal en de huisstijl van Eintracht Frankfurt. Nadat er zich meerdere clubs in Frankfurt gemeld hadden, belden ze op met de vraag of we nog geïnteresseerd waren. Dat waren we zeker.”