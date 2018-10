NEC vindt in Zelenika oplossing voor keepersprobleem

NEC begon het seizoen met drie doelmannen. Na twee duels leverde eerste keus Gino Coutinho echter zijn contract in. Hij stopte per direct met betaald voetbal. Norbert Alblas kreeg vervolgens de voorkeur van trainer Jack de Gier. De doelman, die deze zomer overkwam van Ajax, liep echter een zware knieblessure op. Naar verwachting kan hij pas na de winterstop weer aansluiten.



Marco van Duin verdedigt sindsdien het doel. Hij was voor het aantrekken van Zelenika de enige fitte keeper in de eerste selectie van de Nijmegenaren. Job Schuurman van Jong NEC zat de afgelopen duels op de bank als reservekeeper.



Zelenika was de derde doelman die stage liep in Nijmegen na de blessure van Alblas. Eerder waren Osman Hadzikic en Leonard Nienhuis op proef.