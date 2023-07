NEC voert wijzigingen door in rvc: Maters en Burghouts komen, Emons vertrekt

NEC voert een aantal wijzigingen door in de raad van commissarissen (rvc). Nadine Maters en Joep Burghouts nemen per 1 augustus zitting in het orgaan van de Nijmeegse club. Sjang Emons neemt dan afscheid.

Maters is Nijmeegse van geboorte en partner van Konings & Maters Accountants & Adviseurs dat kantoor houdt in Nijmegen en Amsterdam. Ze was voorheen werkzaam in Amsterdam en New York voor EY. Tevens is ze penningmeester bij VNO NCW Midden.

Maters heeft de afgelopen jaren op vele terreinen al verantwoordelijkheid gedragen voor NEC. Ze heeft zitting gehad in het O.S.R.N.-bestuur, alsmede in het bestuur van de maatschappelijke stichting van de club. Met haar bedrijf is ze al jaren lid van de O.S.R.N.

Burghouts is Nijmegenaar en mede-eigenaar van De Variabele, een innovatief vastgoed onderhoudsbedrijf dat partner is voor corporaties. Hij is tevens medeoprichter en bestuursvoorzitter van de Omdus Groep, dat de focus heeft op familiebedrijven die gericht zijn op toekomstbestendig vastgoed. Voorheen was hij eigenaar van Burghouts Bedrijven in Nijmegen.

Van Oijen

Voorzitter Ron van Oijen van de rvc is blij met de nieuwe leden: ,,Met Nadine hebben we weer een vrouw in de rvc. Ze is al jaren betrokken bij onze maatschappelijke afdeling als bestuurslid alsmede ook al langere tijd bestuurslid van de O.S.R.N. Haar kennis van de achterban, het Nijmeegse, de maatschappelijke kracht van onze club en haar businessnetwerk in samenhang met haar kwaliteiten vanuit haar dagelijkse werk maken haar tot een geschikte kandidaat.

,,Joep zit al jaren met familie en vrienden als supporter op de tribune en is in staat met zijn ondernemerskwaliteiten extra scherpte aan te brengen binnen de club. Zijn ondernemerschap, zijn kennis van het Nijmeegse en NEC maakte hem tot een welkome aanvulling als mens met specifieke ervaring en kwaliteiten als toezichthouder.”

Emons stopt na negen jaar als commissaris. De Milsbekenaar trad eerder ook al terug bij zijn eigen bedrijf Emons Group waar zoon Daan hem opvolgde. Hij had de portefeuille commerciële zaken. De nieuwe verdeling van de portefeuilles worden in een later stadium bekendgemaakt.

De rvc vervult een belangrijke rol binnen een voetbalclub. Dit orgaan fungeert als toezichthouder. Bij NEC is er de komende jaren behoefte aan transfers, zowel inkomend als uitgaand, moet de financiële herstructurering die twee jaar geleden is gestart worden doorgezet en is er wellicht een miljoeneninvestering nodig in De Goffert. De rvc moet controleren of dit op een verantwoorde wijze gebeurt.