NEC voetbalt aardig, maar bekert niet verder

Zwolle zette in eigen huis in het begin van de eerste en de tweede helft aan. In beide periodes scoorde de eredivisionist. Voor de rest mocht NEC lekker meevoetballen. Dat leverde kansen op in de eerste helft, maar niet de gelijkmaker.

PEC Zwolle kwam sterk uit de startblokken in de achtste finale van de KNVB-beker. Al na twee minuten lag de bal op de stip na een overtreding van Frank Sturing. Linksback Erik Bakker zag zijn strafschop echter knap gestopt door NEC-doelman Joris Delle.

Eerste divisionist NEC worstelde zich al snel onder de druk uit en dat resulteerde in de twaalfde minuut in een afstandsschot van spits Anass Achahbar, die de voorkeur kreeg boven Sven Braken. Diederik Boer stompte de inzet uit het doel.

De nummer vier van de eredivisie behield echter het overwicht en dat leidde in de twintigste minuut tot de 1-0. Yoeness Mokhtar rommelde zich door de NEC-defensie die vergat daadkrachtig in te grijpen heen en schoot binnen in het dak van het doel.

Tweede helft

De nummer twee van de eerste divisie herstelde zich daarna knap en had het beste van het spel. Voor rust kregen Kevin Jansen, voor het eerst in de basis, Mart Dijkstra en Achahbar kansen namens NEC. Zij wisten het net echter niet te vinden.

PEC begon ook sterk aan de tweede helft. Meteen na rust gooide Ondaan de wedstrijd in het slot: 2-0. Zwolle bleef de bovenliggende partij wat na een uur spelen een kans perverse voor Mokhtar. Zijn schot in het zijnet was voor Zwolle het teken de teugels te laten vieren. NEC nam het heft in handen en kreeg kansen via Steeven Langil.

PEC Zwolle - NEC: 2-0

Scoreverloop: 20. 1-0 Mokhtar, 47. 2-0 Ondaan

Bijzonderheden: 2. PEC Zwolle mist een strafschop.

Kaarten: Sturing (NEC)

Opstelling PEC Zwolle:

Boer; Ehizibue (90. Woudstra), Marcellis, Dekker, Van Polen; Saymak, Bakker, Thomas (77. Marinus); Namli (81. Israelsson), Ondaan, Mokhtar.