NEC volgt Barcelona met beschamende nederlaag tegen Duitse ploeg

Voor NEC was het de eerste nederlaag in de voorbereiding. Vooral de tweede helft deed pijn aan de ogen.



Net als tegen UNA wisselde trainer Rogier Meijer rond de zestigste minuut bijna zijn complete elftal, maar terwijl de ‘reserves’ dinsdag een 1-0 achterstand ombogen in een 3-1 zege, incasseerde de ‘B-ploeg’ zaterdag drie tegendoelpunten in een kwartier.



Het betrof slechts een oefenwedstrijd, maar voor NEC was het ‘potje’ tegen SV Straelen zaterdagmiddag een met een gouden randje. Dertien jaar nadat hij de deur van De Goffert achter zich had dicht gedaan, maakte Edgar Barreto zijn rentree bij de Nijmeegse eerstedivisionist.

Geen fout

De 36-jarige oud-international van Paraguay speelde centraal op het middenveld en was tegen de amateurs van het vierde niveau in Duitsland op geen fout te betrappen.



Nog steeds een meester in het ‘een keer raken’, een fluwelen pass die in dertien jaar Italië nog niets geleden had en als de situatie er om vroeg niet te beroerd om met een gecontroleerde tackle in balbezit te komen.

Geen echte killer

Met Barreto als ‘dreh und angelpunkt’ was NEC het grootste gedeelte van de eerste helft heer en meester. Vloeiende ‘driehoekjes’, steekpasses, crossballen, positiewisselingen. NEC had het allemaal. Alleen leidde het overwicht concreet tot niets.



In 45 minuten voetbal kregen de Nijmegenaren de bal niet een keer tussen de Duitse palen. Grootste ergernis: de voorzet die nimmer aankwam. Grootste gemis: een scorende spits, een echte killer.



Ole Romeny stond ook zaterdag in de punt van de aanval, maar kwam nauwelijks in het stuk voor. Na 73 minuten speelde hij zich knap vrij, maar schoot Romeny slap tegen de Duitse doelman Robin Udegbe aan.



Even daarvoor had Cagatay Kader de thuisclub koppend op voorsprong gezet en zorgde Ferry de Regt (ook met het hoofd) acht minuten later voor de 2-0. De 3-0 van Yassine Bouchama volgde na beschamend ‘uitverdedigen’ in de Nijmeegse achterhoede waar Dirk Proper als laatste balverlies leed.

SV Straelen – NEC (0-0)

70. 1-0 Kader, 78. 2-0 De Regt, 83. 3-0 Bouchama.

NEC: Alblas; Van Rooij, Van Eijden (64. Sanniez) , Bukusu (70. Rebergen), El Karouani; Proper, Barreto (46. Van Ottele), Bruijn (64. Van der Sluijs); Tavsan (64. Fase), Romeny, Okita.