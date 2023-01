NEC voorkomt in slotfase schlemielige nederlaag tegen Sparta dankzij goal van invaller Marques

NEC-trainer Rogier Meijer hield het vertrouwen in de spelers die afgelopen woensdag kansloos met 2-0 van Feyenoord verloren. Onder anderen Ibrahim Cissoko en Mikkel Duelund, die waarschijnlijk zijn laatste wedstrijd voor NEC speelde en op weg is naar Aarhus, behielden hun basisplaats.

NEC domineerde in de eerste helft, maar dat leidde lange tijd niet tot grote kansen. In de blessuretijd van de eerste helft had uitgerekend Duelund de 1-0 moeten maken. De middenvelder schoot de bal na een uitstekende pass van Philippe Sandler oog in oog met doelman Nick Olij uit de draai naast.

Speldenprikjes

Daarvoor had NEC al flink wat speldenprikjes uitgedeeld. Zo schoot Elayis Tavsan een vrije trap voorlangs, kopte Ibrahim Cissoko de bal rakelings naast, schoot Landry Dimata de bal van ver net naast de verkeerde kant van de paal en verlengden Adil Auassar (lat) en Arno Verschueren de bal bijna in eigen doel.

Sparta was nauwelijks gevaarlijk, maar had wel al na een paar minuten op voorspong moeten staan. Na gepruts van Sandler in de opbouw had Tobias Lauritsen de bal voor het inschieten, maar hij mikte recht in de handen van Jasper Cillessen.

Geblesseerde verdedigers

Sparta, dat vlak voor rust centrale verdedigers Auassar en Bart Vriends kwijtraakte met een blessure, beet na rust meer van zich af, waardoor de wedstrijd meer in evenwicht was. Toch kreeg NEC al snel opnieuw een enorme kans op de 1-0. Dit keer stond uitblinker Dirk Proper oog in oog met Olij, maar de doelman bracht knap redding.

Sparta sloeg vervolgens wel genadeloos toe. Verschueren kopte een hoekschop via de onderkant van de lat binnen. Lasse Schöne leidde de corner in met slordig balverlies, waarna Cillessen in eerste instantie nog wel een prima redding in huis had op een pegel van Joshua Kitalano.

Doelpunt Marques

NEC trok na de achterstand vol ten aanval. Het elftal kreeg tien minuten voor tijd loon naar werken. Marques, die pas een paar minuten in het veld stond als vervanger van Duelund, draaide na een goede inspeelpass van Sandler weg bij zijn tegenstander en schoot de bal uiterst beheerst in de verre hoek.

NEC nam geen genoegen met het gelijkspel en ging in de laatste tien minuten op jacht naar de zege. De 2-1 bleef uit, omdat Landry Dimata uit een voorzet van Schöne op de buitenkant van de paal kopte. Daardoor heeft NEC nog altijd een aardige achterstand op de plekken die recht geven op deelname aan de play-offs voor Europees voetbal.

