NEC waarschijnlijk zonder Tannane tegen Vitesse

NEC kan in de Gelderse derby thuis tegen Vitesse waarschijnlijk niet beschikken over Oussama Tannane. De middenvelder is nog niet hersteld van een hamstringblessure.

Tannane trainde deze week nog geen enkele keer met de groep mee. De spelmaker liep twee weken geleden tegen PSV (2-4-nederlaag) een scheurtje in zijn hamstring op, waardoor hij er vorige week tegen FC Emmen (0-0) al niet bij kon zijn.

,,De kans dat Oussama niet meedoet tegen Vitesse is groter dan de kans dat hij wel meedoet”, zegt NEC-trainer Rogier Meijer. ,,Hij doet al wel wat dingen, maar of dat genoeg is beslissen we morgen definitief. Ik denk dat we er verstandig om mee moeten gaan, want een hamstringblessure is iets anders dan een enkelblessure.”

,,Het is niet het meest realistische scenario om Oussama op de bank te zetten en hem in te laten vallen als de stand daarom vraagt. Het is niet makkelijk om vanuit een hamstringblessure en een warming-up meteen in de intensiteit van de wedstrijd te komen. Dan kan je veel kapot maken.”

Sandler

Philippe Sandler is normaliter wel inzetbaar tegen Vitesse. De verdediger trainde vrijdag volledig met de groep mee, nadat hij de dag ervoor individueel aan de slag ging. Datzelfde geldt voor Ilias Bronkhorst. Calvin Verdonk heeft een terugslag gekregen en is tegen Vitesse sowieso afwezig.

,,In vergelijking met Oussama heb ik er bij Philippe wat meer vertrouwen in dat hij kan spelen tegen Vitesse”, vertelt Meijer. ,,Maar ook bij hem moeten we afwachten hoe hij zich morgen voelt en op basis daarvan maken we een keuze.”

Ivan Márquez keert tegen Vitesse terug van een schorsing en staat ook meteen weer in de basis. Als Sandler fit genoeg is, dan moet Joris Kramer genoegen nemen met een plek op de bank. Magnus Mattsson is opnieuw de beoogde vervanger van Tannane als nummer tien, waardoor Ibrahim Cissoko wederom fungeert als linksbuiten.

NEC-Vitesse begint zondag om 12.15 uur in De Goffert en staat onder leiding van scheidsrechter Jochem Kamphuis.

Vermoedelijke opstelling NEC: Cillessen; Van Rooij, Márquez, Sandler, El Karouani; Schöne, Proper, Mattsson; Tavsan, Dimata, Cissoko.

