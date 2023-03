NEC walst in eerste half uur over RKC heen en stijgt naar felbegeerde achtste plaats

Voor NEC stond er behoorlijk wat druk op de wedstrijd tegen RKC. De Brabanders bezetten voor zaterdag de achtste plaats, een plek die waarschijnlijk goed is voor het laatste play-offticket, en konden bij een zege op de ploeg van trainer Rogier Meijer uitlopen naar een voorsprong van zeven punten, omdat ze nog een duel tegoed hebben.

Geen Philippe Sandler

NEC kon tegen RKC weer beschikken over Lasse Schöne, die hersteld is van een enkelblessure en op het middenveld de plek innam van Jordy Bruijn. De club moest het wel stellen zonder Philippe Sandler, die vorige week tegen FC Utrecht (2-2) een bovenbeenblessure opliep en centraal achterin werd vervangen door Joris Kramer.

NEC stond tegen RKC na een half uur al op een ongekende 0-3-voorsprong, maar dat was gezien de openingsfase zeer merkwaardig. Daarin ontsnapten de bezoekers tot twee keer toe aan een achterstand. Jasper Cillessen redde in een één op één-duel met Mats Seuntjens én Julian Lelieveld en toonde daarmee voor de zoveelste keer dit seizoen zijn klasse.

Vervolgens sloeg NEC genadeloos toe, al stuitte Landry Dimata tussen de kansen van Seuntjens en Lelieveld door nog wel op Etienne Vaessen met een kopbal van dichtbij uit een perfecte voorzet van Bart van Rooij. Daarna was het prijs schieten voor NEC en was het ene doelpunt nog fraaier dan de ander.

Kiezelhard door de muur geschoten

Tannane zette NEC in de achttiende minuut op 0-1. De middenvelder schoot de bal na een slim passje van Dimata vanaf de rand van het strafschopgebied in de korte hoek. Acht minuten later verdubbelde Elayis Tavsan de score. De aanvaller kapte na een goede pass van Dirk Proper naar binnen en knalde de bal in de kruising. En in de 31e minuut zorgde Tannane voor de 0-3. Hij schoot een vrije trap van zo’n twintig meter kiezelhard door de muur, waardoor Vaessen was verrast en de bal pardoes het doel in vloog.

In het restant gebeurde er ook van alles. Het regende kansen over en weer (zo belandde een schot van Seuntjens op de lat via de vingertoppen van Cillessen, die ook voorkwam dat Michiel Kramer een rebound kon binnentikken en maaide Magnus Mattsson klungelig over de bal heen) en de tweede helft stond ook bol van de VAR-momenten.

Scheidsrechter Dennis Higler gaf al na twintig seconden een strafschop, maar trok die beslissing in op aanraden van de VAR, die zag dat Yassin Oukili de bal raakte in plaats van Dimata. Twintig minuten voor tijd legde Higler de bal wel op de stip, maar daarbij had hij opnieuw de hulp nodig van de VAR, die constateerde dat Shawn Adewoye op de voet stond van Souffian El Karouani. Tannane miste echter de strafschop door de bal in de handen van Vaessen te schieten.

RKC had vlak daarvoor de spanning eningszins teruggebracht met de 1-3. Vurnon Anita schoot een rebound binnen, nadat Cillessen een inzet van Seuntjens niet optimaal verwerkte. Bij die stand bleef het opvallend genoeg, omdat NEC een slotoffensief van RKC overleefde en Tavsan en invaller Anthony Musaba de paal raakten en de eveneens ingevallen Andri Baldursson een grote mogelijkheid onbenut liet.

