NEC wankelt: club stevent door coronacrisis af op miljoenentekort

UPDATE NEC en Heerenveen praten over transfer Jordy Bruijn

25 mei NIJMEGEN - NEC is met Heerenveen in gesprek over een transfer van middenvelder Jordy Bruijn naar De Goffert. De 23-jarige middenvelder is geen onbekende voor de Nijmeegse eerstedivisionist. De Amsterdammer werd door NEC in de winterstop van het seizoen 2018-2019 al eerder gehuurd van Heerenveen.