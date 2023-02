NEC wankelt even, maar boekt uiteindelijk ruime zege op tiental Excelsior

NEC-trainer Rogier Meijer slaakte een zucht van opluchting toen hij na het eindsignaal tegen Excelsior zijn stafleden omhelsde. De spelers staken massaal hun handen in de lucht. Om maar aan te geven dat NEC wel weer eens een opsteker kon gebruiken. De club boekte pas de vijfde competitiezege van het seizoen en de tweede in dit kalenderjaar.

Maar daardoor blijft NEC wel volop in de race om een plek in de play-offs voor Europees voetbal. Bij een nieuwe deceptie dreigde de club af te haken in de strijd om de achtste plaats, die alleen recht geeft op deelname aan de play-offs als een ploeg uit de top zeven de KNVB-beker wint. Nu is de achterstand op sc Heerenveen met drie punten te overbruggen.

Schitterende doelpunten

Dat had NEC te danken aan drie schitterende doelpunten tegen Excelsior. Magnus Mattsson kopte vlak voor rust een uitstekende voorzet van Calvin Verdonk beheerst in de verre hoek voor de 0-1. Souffian El Karouani schoot in de slotfase kundig raak voor de 0-2. En invaller Anthony Musaba krulde de bal fantastisch in de bovenhoek voor de 0-3. NEC scoorde voor zondag pas zes keer in uitwedstrijden, waarvan viermaal tegen FC Volendam.

Quote Jordy Bruijn nam verdienste­lijk de plek in van de geschorste Oussama Tannane als nummer tien

Dat uitgerekend Mattsson en Verdonk een hoofdrol opeisten, is ook een meevaller voor Meijer. Hij ving het gemis van de geblesseerde Bart van Rooij op door linksback Verdonk op te stellen als rechtsback. Mattsson kreeg de voorkeur boven Ibrahim Cissoko als linksbuiten. En verder nam Jordy Bruijn verdienstelijk de plek in van de geschorste Oussama Tannane als nummer tien. Keuzes die resultaattechnisch perfect uitpakten.

Alleen is het voetbal nog niet van een dusdanig niveau dat NEC tot de favorieten behoort voor het behalen van het laatste ticket van de play-offs. Het vertrouwen is nog broos. Buiten het doelpunt van Mattsson creëerde NEC lange tijd niet heel veel kansen. Wel had Ivan Márquez in de openingsfase een hoekschop voor het inkoppen, maar knikte hij de bal naast. Verder werd er voornamelijk gevaar gesticht met afstandsschoten.

Overwinning over de streep trekken

Dat gaf toch te denken, omdat NEC bijna de hele tweede helft met een man meer speelde door een rode kaart voor Redouan El Yaakoubi. De aanvoerder van Excelsior kreeg na een onnozele overtreding op Elayis Tavsan ter hoogte van de middenlijn zijn tweede gele kaart. NEC had met een man meer de grootst mogelijke moeite om de overwinning over de streep te trekken.

De bezoekers hadden zelfs alle geluk van de wereld dat Excelsior niet gelijk maakte. Lazaros Lamprou omspeelde na knullig balverlies van Philippe Sandler, die in de eerste helft niet mocht mopperen dat hij geen rood ontving voor een spijkerharde overtreding, Cillessen, maar schoot de bal voor een leeg doel op onbegrijpelijke wijze naast.

Play-offs

Nee, NEC zal snel een stuk beter moeten voetballen om echt aanspraak te maken op het bereiken van de play-offs. Helemaal gezien het programma. NEC is het aan zijn stand verplicht om volgende week ook in eigen huis te winnen van FC Volendam, maar daarna wacht een pittige serie met confrontaties tegen Ajax, FC Utrecht, RKC Waalwijk en PSV.

Kortom, NEC ligt allesbehalve op poleposition voor het bemachtigen van de achtste plaats. Maar na de zeperds tegen Go Ahead Eagles (1-0-nederlaag) en SC Cambuur (0-0) toonde de club wel iets van eerherstel. En nam het definitief afstand van de onderste teams in de eredivisie, al is de huidige tiende plaats ook het minste wat er mag worden verwacht van deze selectie.

Volledig scherm Anthony Musaba juicht na de 0-3 voor NEC. © ANP

