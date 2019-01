NEC weerspreekt geruchten van politie-inzet bij supportersavond: ‘Pertinent onwaar’

NEC moet koel blijven, zegt Joey van den Berg: ‘Paintbal­len of karten heeft geen zin’

19 januari NIJMEGEN - ,,Het zit even tegen”, stamelde Joey van den Berg. ,,Of ja even. Het hele seizoen eigenlijk al.” Joey van den Berg kon er zelf wel om lachen vrijdagavond in de catacomben van De Goffert. Het 1-1 gelijkspel tegen Telstar was een nieuwe teleurstelling voor zijn NEC, na vier nederlagen op rij.