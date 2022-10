NEC wendt crisis af met comeback, maar het zoveelste gelijkspel kan de problemen niet verhullen

Een groter contrast tussen boosheid en blijdschap was gisteren nauwelijks denkbaar in De Goffert. Waar het grootste gedeelte van de NEC-fans zich in de tweede helft tegen de eigen ploeg keerde, gaf de aanhang na afloop een luid applaus. Aanvoerder Lasse Schöne zei dat het gelijkspel een beetje voelde als een overwinning en trainer Rogier Meijer deelde complimenten uit aan zijn elftal voor de getoonde vechtlust in de slotfase.

Alleen schoot NEC niets op met alweer het achtste gelijkspel van dit eredivisieseizoen. De 3-3 van Philippe Sandler in letterlijk de laatste seconde van de wedstrijd voorkwam dat de club na elf speelrondes niet in de degradatiezone staat. Wel bleef NEC op slechts één zege steken, evenveel als hekkensluiters FC Emmen en FC Volendam. Een dramatisch aantal voor een club die de play-offs voor Europees voetbal nastreeft.

,,We mogen nog blij zijn met de 3-3, maar dit zijn wel wedstrijden die we moeten winnen en dat doen we steeds niet”, zei Schöne. ,,We kunnen wel blijven roepen dat we de play-offs voor Europees voetbal willen halen, maar laten we eerst maar eens wat wedstrijden winnen en pas dan kijken we wel verder. De harde realiteit is dat we dichter bij de onderste clubs staan dan bij de subtop.”

Go Ahead Eagles-spits Isac Lidberg kan volledig vrijstaand de 1-1 binnenkoppen tegen NEC.

Systeem

NEC kon thuis al niet winnen van Fortuna Sittard en Excelsior en daar kwam dus Go Ahead Eagles bij. Na een ijzersterk begin stortte de ploeg als een kaartenhuis in elkaar en gaf het de doelpunten kinderlijk weg. Calvin Verdonk verloor Isac Lidberg uit het oog bij de 1-1, Terry Lartey Sanniez liet zich aftroeven door Bobby Adekanye bij de 1-2 en de hele verdediging van NEC werd te kijk gezet bij de 1-3 van Oliver Edvardsen.

Meijer lijkt de waan van de dag te managen. Hij greep woensdag in de bekerwedstrijd tegen Fortuna Sittard (3-2-zege) eindelijk in en zag mede door een systeemwissel (van 4-3-3 naar 5-3-2) zijn team een stuk aanvallender voetballen, maar halverwege het duel met Go Ahead Eagles ging hij alweer terug naar 4-3-3. Gevolg was dat NEC na rust meteen de 1-3 incasseerde en een tijd lang volledig de kluts kwijt was.

,,We gaven drie goals cadeau en dat had niets te maken met het systeem”, vertelde Meijer. ,,Dat had te maken met agressief verdedigen en tegenstanders dekken. Dat hebben we niet goed gedaan. Na de wissels na een uur hebben we ons opgericht en Go Ahead vastgezet. Het is een opluchting dat we nog gelijk hebben gespeeld, maar het blijft een teleurstellend resultaat. Ook vandaag hadden we er meer van verwacht.”

Het was aan een portie opportunisme en een misser van Go Ahead Eagles-aanvaller Sylla Sow te danken dat NEC nog een punt pakte. Maar vooral aan Oussama Tannane. De middenvelder was betrokken bij alle doelpunten. Hij maakte de 1-0 na een schitterende solo, stond aan de basis van de 2-3 van Magnus Mattsson en gaf een prachtige assist op Sandler.

Degradatiekandidaat

Zonder Tannane is NEC niets meer dan een degradatiekandidaat. Als de spelmaker niet aan de bal is, gebeurt er ook niets. Behalve hij onttrok ook Mattsson, die beter tot zijn recht komt op het middenveld, zich enigszins aan de malaise tegen Go Ahead Eagles. En de invalbeurt van Ibrahim Cissoko, die andermaal voor veel dreiging zorgde, stemde tot vrolijkheid.

Een crisis ligt nog altijd op de loer bij NEC. Als er in de resterende drie wedstrijden voor de winterstop, tegen achtereenvolgens PSV (uit), SC Cambuur (uit) en RKC Waalwijk (thuis), niet een keer wordt gewonnen, dan zal intern de positie van Meijer ongetwijfeld ter discussie komen te staan. Want hoewel technisch directeur Ted van Leeuwen een ongebalanceerde selectie heeft samengesteld, zou één zege in deze seizoenshelft beschamend zijn.

,,Als team kan je gaan groeien en de wissels brachten extra kwaliteit”, aldus Meijer. ,,In het laatste half uur speelden we de bal wel snel naar voren en creëerden we kansen. Daaraan zie je dat er echt wel meer inzit. Maar soms zie je dat het ook niet goed is. We staan niet voor niets op de plek waar we nu staan, maar ik denk dat we genoeg kwaliteit hebben om wat plekken te stijgen.”

Schöne: ,,Ik vind echt dat we een goed elftal hebben en met deze spelers net zoals vorig seizoen tot de laatste speelronde mee moeten doen in de strijd om de play-offs voor Europees voetbal. Er is afgelopen zomer flink geïnvesteerd in de selectie en daarom zijn de resultaten vooralsnog ronduit teleurstellend. Daar kan je niet omheen.”