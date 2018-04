NEC werkt in afzondering toe naar play-offs

De Nijmegenaren kunnen alsnog promotie naar de eredivisie afdwingen in de nacompetitie. In de halve finales speelt NEC op 10 mei (uit) en 13 mei (thuis) tegen FC Emmen. Trainer Lijnders blijft het vertrouwen houden van de directeur.



Van Schaik: ,,We hebben zondag overleg gehad met de staf. Iedereen heeft weer de juiste energie gevonden en is strijdvaardig. De staf is op zoek naar het juiste medicijn zodat we goed geprepareerd voor de dag komen. Ik heb er vertrouwen in dat we het in de play-offs gaan halen. Het moet anders, dat beseffen we. Het is nu ook aan de spelers. Want het beste team wint de play-offs en niet het beste elftal.’’