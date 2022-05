NEC werkt met fitte selectie toe naar cruciale wedstrijd tegen Fortuna Sittard

NEC mist tegen Fortuna Sittard alleen de langdurig geblesseerden Magnus Mattsson en Wilfried Bony. Zij stonden vrijdag als enige spelers niet op het trainingsveld.

,,Buiten Mattsson en Bony kan iedereen spelen”, zegt trainer Rogier Meijer. ,,Het is een zware week door het dubbele programma, maar iedereen is goed uit het duel met PSV gekomen. Het duel met Fortuna zorgt ook voor een hoop adrenaline. We hebben er allemaal veel zin in.”

Voor NEC staat er tegen Fortuna Sittard, dat nog vecht tegen degradatie, veel op het spel. De ploeg van trainer Rogier Meijer kan zich op de slotdag van de eredivisie verzekeren van de achtste plaats en zich daarmee plaatsen voor de play-offs voor Europees voetbal.

NEC heeft waarschijnlijk voldoende aan een zege, maar moet dan wel hopen dat sc Heerenveen niet in eigen huis met grote cijfers wint van Go Ahead Eagles. Bij een gelijkspel of nederlaag is NEC sterk afhankelijk van de uitslagen op de andere velden.

Bruijn

,,Het is niet zo dat wij veel beter zijn dan Fortuna”, vertelt Meijer. ,,We zijn vrij gelijkwaardig aan elkaar. Fortuna presteert de laatste tijd goed en heeft vooral in de aanval veel kwaliteit. Kijk naar hoeveel goals Seuntjens en Flemming hebben gemaakt. Zulke spelers hebben wij niet. Wij moeten het meer van het collectief hebben.

,,Er is geen reden om te denken dat we de play-offs met twee vingers in de neus gaan halen. Ik heb gelezen dat Bruijn heeft gezegd dat hij zin heeft in de play-offs. Hij heeft daarmee niets geks gezegd, want dat hebben we allemaal. Maar niemand denkt dat de zege al binnen is.”

NEC-Fortuna Sittard begint zondag om 14.30 uur in de uitverkochte Goffert en staat onder leiding van scheidsrechter Dennis Higler. NEC won eerder dit seizoen de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard met 1-3.

Vermoedelijke opstelling NEC: Branderhorst; Van Rooij, Márquez, Guth, El Karouani; Schöne, Proper, Bruijn; Tavsan, Akman, Okita.