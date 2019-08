NEC werkt met nederlaag toe naar start eerste divisie

Souffian El Karouani was op dat moment nog basisspeler, maar haakte even later in de warming-up af met een blessure. Daardoor schoof Terry Lartey Sanniez naar links en kreeg Bart van Rooij een basisplaats als rechtsback.



Diezelfde Lartey Sanniez was voor rust betrokken bij twee belangrijke momenten. Eerst stond hij aan de basis van de enige kans van NEC in de eerste helft. Zijn voorzet, door Sven Braken verlengd, werd bijna binnen gekopt door Anthony Musaba.



Even later werd hij simpel uitgespeeld bij het doelpunt van Marc Cardona voor Osasuna: 0-1.