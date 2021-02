NEC wijkt uit naar Almelo voor bekerduel met VVV Venlo

NEC met de hakken over de sloot langs FC Eindhoven

25 januari EINDHOVEN - NEC mag doelman Norbert Alblas dankbaar zijn. Hij hield onder volle druk van FC Eindhoven zijn doel schoon, om zo de 1-0 zege van NEC over de streep te trekken. Door de overwinning komen de Nijmegenaren in punten gelijk met NAC en Go Ahead Eagles, op een gedeelde vierde plaats in de eerste divisie.