NEC wijst bod van Grieks kampioen Olympiakos op Tavsan af

Tavsan heeft over belangstelling niet te klagen. Onlangs informeerden het Italiaanse Empoli en clubs uit de Bundesliga al naar hem, maar Olympiakos is de eerste club die echt concreet is.

NEC nam Tavsan twee jaar geleden voor 200.000 euro over van Sparta Rotterdam. Hij speelde vooralsnog 75 wedstrijden voor NEC, waarin hij goed was voor negentien doelpunten en negen assists.

Tavsan scoorde vorig seizoen vijf keer in zijn eerste seizoen in de eredivisie en hij was in vier interlands ook drie keer trefzeker voor Jong Oranje. Vorige week tegen FC Volendam (1-4-zege) maakte hij zijn eerste doelpunt van dit seizoen.