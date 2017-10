NEC wil contract Kadioglu openbreken en verlengen

De gesprekken over het openbreken van het contract van Kadioglu zijn vorig seizoen begonnen. Vanwege de degradatie en zomerse transferperiode, waarin NEC een bod op Kadioglu van rivaal Vitesse afwees, zijn de gesprekken gestaakt. Oversier: ,,Op 1 september is op dat vlak rust in de tent gekomen, daarna zijn we weer in gesprek gegaan.’’



De jeugdopleiding is volgens Oversier een van de peilers van de club. ,,We doen er alles aan om talenten binnenboord te houden. Kadioglu is een voorbeeld voor de jeugdspelers. Iedereen houdt van hem. Als het niet lukt een talent te behouden, zoals bij Jay-Roy Grot, dan is het belangrijk dat we hem goed verkopen.’’



Kadioglu bevestigt dat er gesprekken lopen.