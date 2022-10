NEC wil evenaring van bijzonder eredivisierecord voorkomen: ‘Het is geen item bij de spelers’

Alleen uitgerekend Sparta lukte het in het verleden vaker om in opeenvolgende wedstrijden gelijk te spelen in de eredivisie dan NEC dit seizoen, namelijk acht keer in 1992. NEC staat nu nog op gelijke hoogte met Feyenoord en FC Groningen, die in respectievelijk 1970 en 1982 zeven keer achter elkaar gelijkspeelden.

,,Ik geloof niet dat dit record een item is bij de spelers”, zegt NEC-trainer Rogier Meijer. ,,We willen zondag de wedstrijd winnen en revanche nemen op vorige week tegen Excelsior (1-1). We waren zo dicht bij eindelijk weer eens een zege en dan is het teleurstellend en pijnlijk dat we die in de slotfase nog uit handen gaven.”

Het gelijkspel tegen Excelsior was na de remise tegen Fortuna Sittard (1-1) de tweede domper voor NEC dit seizoen. De club hield ook gelijke tred met FC Groningen (1-1), AZ (1-1), sc Heerenveen (0-0), FC Utrecht (0-0) en Feyenoord (1-1), maar die remises zorgden voor een stuk beter gevoel.

,,Je kan deze serie van twee kanten bekijken”, vertelt Meijer. ,,Aan de ene kant hebben we moeite om de wedstrijd te winnen, maar tegenstanders vinden het ook lastig om van ons te winnen. Het onverzettelijke zit in ons elftal en dat zullen we er in moeten houden. Hetgeen wat we moeten verbeteren is duidelijk.”

Revelatie

Het zal voor NEC geen gemakkelijke opgave worden om te winnen van Sparta. De Rotterdammers zijn op de zesde plaats een van de revelaties van dit seizoen in de eredivisie. NEC staat op de tiende plaats met vier punten minder dan Sparta (tien om veertien).

,,Als je naar alle data kijkt dan doen we heel weinig voor elkaar onder”, stelt Meijer. ,,Het enige waarin Sparta zich onderscheidt ten opzichte van ons is dat zij meer doelpunten hebben gemaakt en meer wedstrijden hebben gewonnen. Maar ik reken op een gelijkwaardige wedstrijd.”

,,Sparta heeft een ontzettend degelijk team met een goed collectief. Ze hebben dit seizoen al meermaals laten zien dat wanneer ze achter komen ze ook weer terug in de wedstrijd kunnen komen. Sparta weet die wedstrijden dan ook over de streep te trekken. Dat is iets waar wij nog in moeten groeien.”

Sparta Rotterdam-NEC begint zondag om 12.15 uur op Het Kasteel en staat onder leiding van scheidsrechter Robin Hensgens, die voor de eerste keer in de eredivisie fluit. NEC mist nog altijd Jordy Bruijn en Joris Kramer, die beiden wel weer (deels) meetrainen met de groep, en Mathias de Wolf. Andri Baldursson is terug van ziekte.

Vermoedelijke opstelling NEC: Cillessen; Van Rooij, Márquez, Verdonk, El Karouani; Schöne, Proper, Tannane; Tavsan, Dimata, Mattsson.