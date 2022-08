NEC wil ‘feestje’ van FC Volendam verpesten: ‘Wedstrijd tegen Twente moet de basis zijn’

NEC begon de eredivisie tegen FC Twente met een enorme domper. De Nijmeegse club had het betere van het spel, maar verloor met 0-1 door een doelpunt in de blessuretijd. Voor en ook nog na die treffer miste NEC een aantal opgelegde kansen.

,,Van die wedstrijd hebben we eerst een tik gekregen, maar als je een dag later de beelden terugkijkt, dan geeft dat meer vertrouwen. In de voorbereiding speelden we heel wisselvallig, maar tegen FC Twente vond ik ons heel stabiel. Dat moeten we uitbouwen. Dit moet de basis zijn.”

De nederlaag in extremis zorgde voor een déjà vu naar vorig seizoen. Toen verspeelde NEC een karrenvracht een punten in de slotfase. Als de laatste tien minuten niet mee hadden geteld in de eindstand, dan was de club niet elfde geworden, maar in de top terechtgekomen.

“We hebben nu een nieuwe groep met nieuwe jongens”, vertelt Meijer. ,,Dat de tegengoal laat valt is klote, maar ik zoek daar niks achter. Je kan ook zeggen dat we eind vorig seizoen in de laatste minuut van Go Ahead Eagles wonnen.”

Goede statistieken

FC Volendam promoveerde vorig seizoen als nummer twee van de Keuken Kampioen divisie naar de eredivisie. De ploeg van trainer Wim Jonk kwam vorige week bij FC Groningen terug van een 2-0-achterstand en pakte een verdienstelijk punt.

,,We moeten op onze hoede zijn voor Volendam, zeker omdat zij voor het eerst in eigen huis spelen na hun terugkeer in de eredivisie”, aldus Meijer. ,,We hebben vorig jaar zelf ervaren dat zo’n wedstrijd een feestje kan zijn. Daar moeten wij nu voor waken.”

NEC kan leunen op goede statistieken tegen FC Volendam. De club won negen van de laatste tien ontmoetingen met de oranjehemden in alle competities, hield daarin zes keer de nul en kwam zelf bijna drie keer per wedstrijd tot scoren (28 doelpunten in totaal).

FC Volendam-NEC begint zondag om 12.15 uur in het Kras Stadion en staat onder leiding van scheidsrechter Ingmar Oostrom. Bij NEC maakt Jasper Cillessen zijn rentree. Jordy Bruijn keert terug van een blessure. Magnus Mattsson, Mathias de Wolf (geblesseerd) en Philippe Sandler (niet wedstrijdfit) zijn afwezig.

Vermoedelijke opstelling NEC: Cillessen; Van Rooij, Márquez, Kramer, El Karouani; Schöne, Proper, Tannane; Tavsan, Marques, Duelund.