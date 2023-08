NEC wil Japanse enclave uitbreiden met middenvelder Sano

NEC wil Sano definitief overnemen van Fagiano Okayama. De dynamische middenvelder speelde tot dusver vijftig wedstrijden voor die club en was daarin goed voor vijf doelpunten en zes assists. Hij had dit seizoen (de competitie is al even bezig in Japan), steevast een basisplaats, maar zat zondag niet bij de wedstrijdselectie.

Sano staat in eigen land te boek als een talent. De jeugdinternational, die in mei actief was op het WK onder 20, kan op alle posities op het middenveld uit de voeten, maar speelt voornamelijk als 8. Hij moet bij NEC de concurrentie aangaan met Lasse Schöne, Dirk Proper en Mees Hoedemakers.

Met Koki Ogawa haalde NEC eerder deze zomer al een Japanner binnen. De spits, die zondag bij zijn officiële debuut scoorde tegen Excelsior, wordt dit seizoen gehuurd van Yokohama FC, maar NEC heeft wel een optie tot koop bedongen.

Sano moet niet de laatste versterking worden van NEC in deze transferwindow. De club zoekt met name nog naar nieuwe aanvallers. In die linie is de spoeling behoorlijk dun. In de overige linies zijn alle posities wel dubbel bezet.

Het aantal nieuwelingen staat vooralsnog op negen bij NEC. Naast Ogawa legde de club ook al Sontje Hansen, Mees Hoedemakers, Lars Olden Larsen, Bram Nuytinck, Youri Baas, Koki Ogawa, Rober Gonzalez, Mathias Ross en Brayann Pereira vast. Daartegenover vertrokken liefst vijftien spelers.