NEC wil na alle gelijke spelen weg omhoog inslaan met zeges: ‘Wij moeten de toon zetten in de wedstrijd’

NEC snakt na zes gelijke spelen op rij in de competitie naar weer eens een zege. Dat moet dan gebeuren tegen een ploeg die evenveel punten heeft (negen), maar Excelsior won al wel drie keer. De Rotterdammers verloren echter wel zes van de laatste zeven wedstrijden.

,,Ik vind dat wij voetballend verder moeten zijn dan Excelsior”, zegt Meijer. ,,We moeten ze zeker thuis onder druk zetten en kansen creëren. We moeten rekening houden met hun goede omschakeling, maar ik vind dat wij de toon moeten zetten in de wedstrijd.”

NEC krijgt in de komende weken te maken met een ander soort druk. De club trof tot dusver al veel tegenstanders uit de top/subtop van de eredivisie en was daarin vaak de underdog. Tegen Excelsior en daarna tegen Sparta Rotterdam en Go Ahead Eagles is NEC de favoriet.

,,Ik voel niet dat het nu meer moeten in plaats van mogen is voor ons”, vertelt Meijer. ,,Ook in alle voorgaande wedstrijden gingen we het veld op met de intentie om te winnen. Dat doen we tegen Excelsior ook. Ze staan er net zo goed of slecht voor dan wij, afhankelijk van hoe je het bekijkt. We hebben deze week niets anders gedaan.”

Scoren

NEC liet in de eerste negen speelrondes zien verdedigend de boel prima op de rit te hebben (alleen FC Twente incasseerde minder doelpunten), maar schiet aanvallend nog te kort. Alleen Vitesse en FC Emmen maakten minder doelpunten.

,,We hebben laten zien dat we heel moeilijk te kloppen zijn, maar het wordt tijd om ook wedstrijden te gaan winnen”, aldus Meijer. ,,Ik zie op de training en bij vlagen ook in wedstrijden dat we stappen maken in het aanvallende gedeelte, dus ik heb er vertrouwen in dat we snel meer scoren.”

Meijer houdt tegen Excelsior vast aan het elftal dat vorige week Feyenoord op 1-1 hield. Landry Dimata is daardoor nog altijd verzekerd van een basisplaats, ondanks dat hij nog niet heeft gescoord. Zijn concurrent Pedro Marques, die na vier wedstrijden plaats moest maken voor Dimata, deed dat al wel een keer als invaller.

,,Ik overweeg als trainer constant wat het beste is voor het elftal en op dit moment kies ik voor Dimata”, vertelt Meijer. ,,Hij zal in de komende wedstrijden, waarin ik verwacht dat we meer aan aanvallen toekomen, wel moeten laten zien dat hij in en rondom het strafschopgebied van waarde kan zijn voor ons.”