NEC wil revanche voor afstraffing in ArenA: ‘Het was pijnlijk, maar we zijn enorm gegroeid’

Als er iemand niet graag wil terugdenken aan de afstraffing tegen Ajax is het Bart van Rooij wel. De rechtsback maakte een knullig eigen doelpunt en stond misschien wel symbool voor het zwakke optreden van NEC, dat was bevangen door de spanning.

,,Het was een pijnlijk begin van het seizoen. Maar ik schrik ‘s nachts niet meer wakker van die wedstrijd, hoor. Het was natuurlijk verschrikkelijk, maar ik heb toen als liefhebber wel genoten van de ArenA en de sfeer daar. We willen ons in eigen huis revancheren tegen Ajax.”

,,We hebben heel wat stappen gemaakt sinds die wedstrijd in de ArenA. Dat hebben we dit seizoen niet altijd laten zien, maar we zijn zeker enorm gegroeid. Het zou mooi zijn als we dat voor eigen publiek kunnen bewijzen tegen Ajax.”

Meijer kreeg na de uitwedstrijd tegen Ajax veel kritiek te verduren over zijn tactische keuzes. Hij begon in een aanvallend 4-3-3-systeem, maar ging na de 4-0 in de twintigste minuut al met vijf verdedigers spelen. De verwachting is dat NEC zaterdag in een 5-3-2-systeem gaat spelen.

Lastige periode

,,Ajax heeft de kwaliteiten om er onderuit te voetballen als je hoog druk zet, maar ook om een gaatje te vinden in de defensie als je laag staat op het veld. In de afgelopen duels parkeerden veel tegenstanders twee bussen voor het doel, maar uiteindelijk kregen ze toch een goal tegen.”

,,We moeten zelf top zijn om kans te maken tegen Ajax. We moeten heel veel energie in de wedstrijd leggen, proberen in de duels te komen en de omschakelmomenten benutten. En het moet een beetje meezitten. We hebben weinig te verliezen en alles te winnen.”

Bij Ajax is het allesbehalve rustig. De club verloor vorige week de finale van de KNVB-beker tegen PSV (2-1) en donderdag werd bekend dat trainer Erik ten Hag na dit seizoen vertrekt naar Manchester United. Ajax gaat nog wel aan kop in de eredivisie met vier punten voorsprong op PSV.

,,Ajax zit in een lastige periode. Zij zullen de spanning voelen van de titelstrijd en hopelijk maken wij daar gebruik van. Doordat het de eerste wedstrijd wordt sinds het aangekondigde vertrek van Ten Hag zal er veel aandacht worden geschonken aan dit duel. Voor onze spelers een mooi moment om zichzelf te laten zien.”