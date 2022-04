NEC wint bijna nooit van Ajax, maar klopt in het tumultueuze seizoen 1996-1997 de wereldkampioen

Half jaar na bij­na-ramp weer vol uitvak in De Goffert, is stadion NEC nu weer helemaal veilig?

NIJMEGEN - Zo’n half jaar na het instorten van het uitvak zijn supporters van bezoekende clubs weer welkom in het NEC-stadion. Is De Goffert nu helemaal veilig? Een update in vier vragen en antwoorden.

