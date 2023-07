NEC wint dankzij bliksemstart ook van Al-Taawoun

NEC heeft ook de vierde oefenwedstrijd in de voorbereiding op dit seizoen gewonnen. De Nijmeegse club was op De Passelegt in Overasselt met 3-1 te sterk voor het Saoedische Al-Taawoun.

NEC leek in de openingsfase af te stevenen op een grote uitslag. De ploeg stond al na ruim een kwartier op een 2-0-voorsprong, maar viel daarna ver terug. Er werden nog maar weinig kansen gecreëerd, waardoor Al-Taawoun er nog een enigszins spannende wedstrijd van kon maken.

NEC begon alleraardigst aan het duel. Het elftal legde fraaie aanvallen op de mat en uit twee van hen werd er gescoord. Magnus Mattsson knalde de bal in de tiende minuut via de onderkant van de lat in het doel en zes minuten later schoot Dirk Proper de bal vanaf zo’n twintig meter overtuigend binnen met zijn mindere linkerbeen.

In het vervolg was NEC ontzettend slordig aan de bal en viel er een stuk minder te genieten in aanvallend opzicht. Wel lieten Lars Olden Larsen (oog in oog met de doelman) en Bart van Rooij (te slappe kopbal) nog twee grote kansen liggen.

Misverstand

Het tegendoelpunt vlak voor rust van NEC - de eerste in deze oefencampagne - was illustratief voor het gebrek aan scherpte in het team. Na een misverstand tussen Jasper Cillessen en Lasse Schöne in de opbouw schoot de beresterke spits Leandre Tawamba de bal in de verre hoek. Al Taawoun liet daarvoor al twee behoorlijke mogelijkheden onbenut.

NEC heroverde in de tweede helft de controle en herstelde vrijwel meteen na de pauze de marge weer tot twee doelpunten. Jeugdspeler Daan Maas kopte van dichtbij raak uit een ingestudeerde hoekschop. Pedro Marques verzuimde vervolgens ook nog de 4-1 te maken, maar aan de andere kant werd Al Taawoun niet meer gevaarlijk. De wedstrijd werd wel steeds grimmiger, met als gevolg vier gele kaarten, waaronder voor Mattsson.

NEC beschikte nog altijd niet over een complete selectie, maar had wel twee wisselspelers meer ten opzichte van de afgelopen weken (acht om zes). Koki Ogawa, Mees Hoedemakers, Philippe Sandler en Kas de Wit ontbraken nog. Mathias Ross, die vorige week op huurbasis werd overgenomen van Galatasaray, maakte als basisspeler zijn officieuze debuut.

NEC zegevierde eerder in deze voorbereiding tegen de amateurs van DIO’30 (0-15), mede-eredivisionist RKC Waalwijk (0-1) en de Engelse vijfdedivisionist Altrincham FC (4-0). De club sluit volgende week vrijdag in De Goffert af tegen Serie B-club Venezia en begint op 13 augustus aan de competitie in eigen huis tegen Excelsior.