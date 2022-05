NEC wint dankzij Cissoko in blessuretijd van Go Ahead en stijgt naar achtste plaats

NIJMEGEN - NEC is naar de achtste plaats gestegen in de eredivisie. De Nijmeegse club won door een doelpunt in de blessuretijd van Ibrahim Cissoko met 1-0 van concurrent Go Ahead Eagles en deed uitstekende zaken in de strijd om deelname aan de play-offs voor Europees voetbal.

NEC kon tegen Go Ahead door de terugkeer van de geschorste Ali Akman weer met een echte spits spelen. Jonathan Okita verhuisde naar de voor hem vertrouwde linksbuitenpositie en Souffian El Karouani nam links achterin de plek in van Calvin Verdonk. Dirk Proper kreeg op het middenveld de voorkeur boven Mikkel Duelund.

NEC en Go Ahead maakten er een open wedstrijd van. NEC kreeg in de eerste helft wel veruit de beste kansen. Rodrigo Guth zag zijn volley gepakt worden door Andries Noppert. Okita, Proper en El Karouani schoten recht op de doelman van Go Ahead. Ali Akman raakte de bal in kansrijke positie totaal verkeerd.

Volledig scherm © ANP

Go Ahead, dat in februari nog met 0-2 won van NEC in de kwartfinales van de KNVB-beker, werd sporadisch echt gevaarlijk. Wel werden de bezoekers bijna in het zadel geholpen door NEC. Mattijs Branderhorst voorkwam ternauwernood dat Guth een ingooi in zijn eigen doel kopte.

Het mooiste moment van de eerste helft kwam vanaf de tribunes. De NEC-supporters gaven in de achtste minuut Edgar Barreto een staande ovatie. De middenvelder bekeek de wedstrijd tussen de fanatieke aanhang, die met spandoeken liet weten dat Barreto verbonden moet blijven aan de club. Barreto, die een aflopend contract heeft, reageerde daar emotioneel op.

Volledig scherm © Pro Shots / Stefan Koops

In de tweede helft had NEC meer drang naar voren, maar ontbeerde de stootkracht om een doelpunt te maken. De ploeg probeerde vooral iets te forceren met afstandsschoten. Go Ahead had de focus vooral op het verdedigen liggen en leek met 0-0 te krijgen wat het wilde.

NEC kwam in de tweede minuut van de blessuretijd echter alsnog op 1-0. Invaller Ibrahim Cissoko, die vorige week tegen FC Utrecht zijn debuut maakte, tikte een voorzet van een andere invaller, Duelund, binnen en bracht De Goffert in extase.

NEC heeft als de nieuwe nummer acht twee punten voorsprong op FC Groningen en Go Ahead. De achtste plaats is goed voor het laatste ticket voor de play-offs voor Europees voetbal. NEC speelt in de resterende twee competitiewedstrijden nog tegen PSV (uit) en Fortuna Sittard (thuis).

NEC-Go Ahead Eagles 0-0 Scheidsrechter: Oostrom

Toeschouwers: 12.390

Geel: El Karouani, Bruijn (NEC), Deijl, Brouwers (Go Ahead Eagles) NEC: Branderhorst; Van Rooij, Márquez, Guth, El Karouani; Schöne, Proper (67. Vet), Bruijn (80. Duelund); Tavsan (80. Cissoko), Akman, Okita. Go Ahead Eagles: Noppert; Lucassen, Nauber, Idzes (83. Bakker), Kuipers; Deijl (70. Heil), Rommens, Brouwers; Oratmangoen (83. Berden), Lidberg (70. Cardona), Cordoba.