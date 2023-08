NEC wint dankzij uitblinker Mattsson ook van Venezia en blijft ongeslagen in de voorbereiding

NEC heeft een goede generale beleefd voor de competitiestart. De Nijmeegse club won in De Goffert de oefenwedstrijd tegen Venezia met 3-1 en bleef zodoende ongeslagen in deze voorbereiding.

NEC kende onder toeziend oog van 3.000 supporters een stroperige openingsfase, maar herpakte zich daarna. De score had in de tweede helft nog hoger uit kunnen vallen, ware het niet dat de thuisploeg, dat door de Serie B-club voor het eerst echt werd getest in deze oefencampagne, behoorlijk wat kansen miste.

Na een aantal gevaarlijke momenten van Venezia kwam NEC in de 26e minuut op voorsprong. Koki Ogawa kopte raak uit een perfecte voorzet van Bart van Rooij. Even daarvoor scoorde Sontje Hansen met een spectaculaire omhaal, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel.

Beide teams hielden elkaar in het restant van de eerste helft aardig in evenwicht, maar aan het begin van de tweede helft liep NEC weg bij Venezia dankzij een uitblinkende Magnus Mattsson, die een van de revelaties was in de voorbereiding.

Rentree

De nummer tien tikte in de 51e minuut de bal binnen na een prima voorzet van Youri Baas (2-0) en krulde de bal in de 61e minuut vanaf de rand van het strafschopgebied fraai in de verre hoek (3-1). Tussendoor zorgde Tanner Tessmann namens Venezia voor de aansluitingstreffer met een knal van zo’n 25 meter.

Bij NEC maakten Ogawa en Mees Hoedemakers hun rentree na blessureleed. Ogawa kreeg in de spits de voorkeur boven Pedro Marques. Hoedemakers is in de eerste competitiewedstrijd de logische vervanger van de geschorste Dirk Proper, die tegen Venezia op de bank bleef.

NEC beschikte voor het eerst in deze oefencampagne over een nagenoeg fitte selectie. Alleen Philippe Sandler en Kas de Wit ontbraken door een blessure. De kersverse aanwinst Brayann Pereira, die vrijdag werd gehuurd van AJ Auxerre, was aandachtig toeschouwer op de tribune.

NEC won al zijn vijf oefenwedstrijden in deze voorbereiding. De club was eerder te sterk voor de amateurs van DIO’30 (0-15), mede-eredivisionist RKC Waalwijk (0-1), de Engelse vijfdedividionist Altrincham FC (4-0) en het Saoedische Al-Taawoun (3-1). NEC begint de eredivisie volgende week zondag in eigen huis tegen Excelsior.