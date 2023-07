NEC wint in fysiek oefenduel van Engelse vijfdedivisionist

NEC was onder toeziend oog van zo’n 3.000 toeschouwers, waaronder een paar honderd Engelsen, zoals verwacht de veel betere ploeg en Altincham kwam amper van de eigen helft. Gezien het krachtsverschil was 4-0 nog aan de magere kant, ook omdat de Nijmeegse club heel wat kansen miste en de Engelse keeper zich een sta-in-de-weg toonde.

NEC stond halverwege op een 2-0-voorsprong. Dirk Proper opende in de 14e minuut de score. De kleine middenvelder kopte in een woud aan Engelse boomstammen een hoekschop van Lasse Schöne op acrobatische wijze binnen. Magnus Mattsson gaf de bal achter de doellijn nog een tikje mee. Altrincham-middenvelder Lewis Baines hielp NEC in de 23e minuut aan de 2-0 door een voorzet van Youri Baas knullig in eigen doel te schieten.

NEC liep in de tweede helft uit naar 4-0. Mattsson kreeg in de 70e minuut de 3-0 wel op zijn naam. De middenvelder schoof een voorzet van Sontje Hansen in het lege doel. Pedro Marques bepaalde in de 82e minuut de eindstand. De spits draaide na een pass van Mattsson in het strafschopgebied knap weg bij zijn tegenstander en ramde de bal via de onderkant van de lat binnen.

Gonzalez

Rober Gonzalez maakte na een uur spelen zijn officieuze debuut voor NEC. Koki Ogawa, Mees Hoedemakers, Philippe Sandler, Kas de Wit, Selim Sönmez, Luc Netten (allen geblesseerd) en de kersverse aanwinst Mathias Ross ontbraken. Jasper Cillessen bleef als enige negentig minuten op de bank zitten, omdat trainer Rogier Meijer Robin Roefs de hele wedstrijd aan het werk wilde zien.

Beide clubs gingen de duels niet uit de weg. Scheidsrechter Martijn Vos gaf vier gele kaarten, waaronder aan NEC’ers Calvin Verdonk en Elayis Tavsan. Laatstgenoemde aanvaller, die in de concrete belangstelling staat van Hellas Verona, liep gefrustreerd over het veld. Hij was bij meerdere opstootjes betrokken en moest tot kalmte worden gemaand door ploeggenoten en stafleden.

NEC beschikte over zeventien spelers, waaronder drie doelmannen. Dat was vorige week tegen RKC Waalwijk ook het geval en toen duurde de wedstrijd op verzoek van NEC slechts zeventig minuten. Tegen Altrincham werd wel besloten om de negentig minuten vol te maken, omdat de selectie een week verder is in de voorbereiding en dus fitter.

NEC oefent voor de competitiestart op 13 augustus thuis tegen Excelsior nog twee keer. De club neemt het vrijdag in Overasselt op tegen het Saoedische Al Taawoun en een week later in De Goffert tegen Venezia. NEC is nog ongeslagen in de voorbereiding, na eerdere zeges op de amateurs van DIO’30 (0-15) en mede-eredivisionist RKC Waalwijk (0-1).