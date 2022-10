NEC wint in vermakelijke wedstrijd van Fortuna Sittard en bereikt tweede ronde KNVB-beker

NEC had de laatste acht duels niet gewonnen en na het zeer teleurstellende gelijkspel tegen Excelsior (1-1) en de beschamende nederlaag tegen Sparta Rotterdam (2-0) nam de druk op trainer Rogier Meijer toe. Hij besloot in te grijpen tegen Fortuna Sittard.

NEC speelde in een 5-3-2- in plaats van het 4-3-3-systeem en er waren een vijftal wijzigingen in de opstelling. Mattijs Branderhorst (bekerkeeper), Terry Lartey Sanniez, debutant Philippe Sandler, Mikkel Duelund en Pedro Marques hadden een basisplaats ten koste van Jasper Cillessen, Ivan Márquez (geblesseerd), Dirk Proper, Elayis Tavsan en Landry Dimata.

Mede dankzij die veranderingen had NEC tegen Fortuna veel meer drang naar voren. De ploeg domineerde, maar kreeg in de elfde minuut wel heel snel een tegenvaller te verwerken in de vorm van de 0-1. Bart van Rooij kreeg een ingooi niet goed weggewerkt en via de paal kwam de bal voor de voeten van Cole Bassett, die de bal in het lege doel kon tikken.

Waar NEC na de vroege achterstand tegen Sparta de weg volkomen kwijt was, raakte het team tegen Fortuna niet in de war en dat resulteerde in de 35e minuut in de 1-1. Magnus Mattsson kreeg het doelpunt op zijn naam, maar die gaat wellicht de boeken in als eigen goal, omdat Xami Navarro de bal dusdanig van richting veranderde dat Yanick van Osch kansloos was. Mattsson zag vlak na de 0-1 al een treffer afgekeurd worden wegens buitenspel.

NEC draaide meteen na rust de achterstand zelfs om in een voorsprong. Souffian El Karouani schoot de bal vanuit een moeilijke hoek schitterend in de verre hoek. Heel lang kon NEC daar niet van genieten, want in de 61e minuut werd het alweer 2-2. Branderhorst redde nog wel op een kopbal van Paul Gladon, maar was kansloos op de rebound van uitgerekend Rodrigo Guth, die vorig seizoen het shirt van NEC droeg.

Een paar minuten na de 2-2 leek het onheil helemaal toe te slaan voor NEC. Calvin Verdonk ontving een rode kaart voor het neerhalen van een doorgebroken speler, maar scheidsrechter Bas Nijhuis trok die kaart in vanwege buitenspel. Echter was daar geen sprake van. NEC had het geluk dat er in de eerste ronde van de beker geen VAR is.

NEC profiteerde in de 74e minuut van die arbitrale misser met de 3-2. Pedro Marques volleerde de bal in het lege doel na een scrimmage. NEC verzuimde vervolgens uit te lopen naar 4-2 en ontsnapte in de blessuretijd aan de 3-3 toen invaller Burak Yilmaz in vrijstaande positie over kopte. Zo boekte de club de eerste thuiszege van het seizoen.

Zaterdag is de loting voor de tweede ronde van de KNVB-beker. NEC haalde in de afgelopen twee jaar de kwartfinales, waarin werd verloren van achtereenvolgens VVV-Venlo en Go Ahead Eagles, de tegenstander zondag in eigen huis in de eredivisie. NEC en Go Ahead Eagles zijn na tien speelrondes de nummers elf en dertien op de ranglijst.

NEC-Fortuna Sittard 3-2 (1-1). 11. Bassett 0-1, 35. Navarro 1-1 (eigen goal), 47. El Karouani 2-1, 61. Guth 2-2, 74. Marques 3-2. Scheidsrechter: Nijhuis

Toeschouwers: 7.034

Geel: Marques (NEC), Ferati (Fortuna Sittard) Opstelling NEC: Branderhorst; Van Rooij, Lartey Sanniez, Sandler (36. Bronkhorst), Verdonk, El Karouani; Schöne, Mattsson, Tannane (84. Tavsan); Duelund (71. Proper), Marques (84. Dimata).