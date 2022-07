NEC wint mede dankzij doelpunt van Tannane ook met ruime cijfers van DIO’30

Tannane brak tegen DIO’30 na ruim twintig minuten de ban. Hij schoot een vrije trap van zo’n twintig meter in de verre hoek. Vrijwel meteen daarna miste Jordy Bruijn een strafschop (paal) en was ook de rebound van dichtbij niet besteed aan Pedro Marques. NEC ging derhalve met een magere 0-1-voorsprong de rust in.

NEC-trainer Rogier Meijer bracht halverwege bijna een compleet nieuw elftal in het veld, maar NEC nam wel snel afstand van DIO’30. Mikkel Duelund, Kas de Wit en Joep van der Sluijs (strafschop) zorgden binnen een kwartier voor 0-4. Duelund (strafschop) en Van der Sluijs (twee keer) bepaalden in het laatste half uur de eindstand op 0-7.

Voor Van der Sluijs had zijn hattrick een speciaal tintje. De 20-jarige aanvaller is geboren in Druten en speelde van zijn vierde tot zijn zestiende voor DIO’30, waarna hij in de jeugdopleiding van NEC terechtkwam. Hij was met zijn 0-6 verantwoordelijk voor het mooiste doelpunt van de avond door de bal fraai over de doelman te stiften.