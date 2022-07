NEC wint mede dankzij goals van Marques laatste oefenwedstrijd tegen Heracles

NEC speelde een week voor de eerste competitiewedstrijd tegen FC Twente een stroeve wedstrijd. De ploeg creëerde aanvankelijk weinig kansen en had geluk dat Heracles, dat vorig seizoen degradeerde uit de eredivisie, zeer slordig was in de afronding.

Na een klein half uur kwam NEC toch op voorsprong. Pedro Marques draaide zich in het strafschopgebied goed vrij en schoot de bal met wat geluk in het doel.

Volledig scherm 29-07-2022: Sport: Heracles v NEC (Friendly) ALMELO, NETHERLANDS - JULY 29: Pedro Marques (NEC Nijmegen) during the Friendly match between Heracles Almelo and NEC Nijmegen at Erve Asito on July 29, 2022 in Almelo, Netherlands (Photo by Nesimages/Michael Bulder/NES Images) © Nesimages/Michael Bulder

NEC startte dramatisch aan de tweede helft. Heracles maakte al in de 48e minuut de gelijkmaker. Nikolai Laursen stond helemaal vrij bij de tweede paal en tikte de bal in twee instanties in het doel.

Vervolgens ontsnapte NEC meerdere malen aan een achterstand. Samuel Armenteros en Laursen kregen de bal niet in het lege doel. Aan de andere kant was het wel meteen raak. Marques volleerde de bal fraai in de kruising na een enorme fout in de opbouw van Heracles.

Volledig scherm © Nesimages/Michael Bulder

Ook in het restant kwam NEC een paar keer weer goed weg. Zo faalde Armenteros oog in oog met doelman Mattijs Branderhorst. NEC liep in extremis nog uit naar 1-3. Invaller Mikkel Duelund omspeelde keeper Michael Brouwer na een één-tweetje met Elayis Tavsan.

NEC won in deze voorbereiding vijf van de zes oefenwedstrijden. De club zegevierde eerder tegen NEC amateurs (11-0), DIO’30 (0-7), RKC Waalwijk (3-1) en FC Bocholt (4-0). Vorige week werd er kansloos met 5-0 verloren van FC Köln.

Heracles Almelo-NEC 1-3. 28. Marques 0-1, 48. Laursen 1-1, 76. Marques 1-2, 90. Duelund 1-3. Opstelling NEC: Branderhorst; Van Rooij (75. Bronkhorst), Márquez, Kramer, Verdonk (68. El Karouani); Schöne, Baldursson (68. Proper), Tannane; Tavsan, Marques, Bruijn (68. Duelund).