NEC wint na dramatische competitiestart wel van RKC Waalwijk en heeft eerste punten binnen

Een onrustige week kende zodoende een positief einde voor NEC. Vorige week vrijdagnacht werd na de nederlaag tegen Heracles Almelo (2-1) de spelersbus opgewacht. Menig supporter eiste daarbij het vertrek van Rogier Meijer, maar de club hield aan hem vast. Zaterdag waren er geen protesten en is de situatie iets rustiger geworden.

NEC kampte voor de wedstrijd met behoorlijk wat blessureleed. Lasse Schöne, Bart van Rooij en Elayis Tavsan waren geblesseerd en Philippe Sandler behoorde ondanks dat hij de hele week meetrainde toch niet tot de selectie. Mathias Ross, Brayann Pereira en Mees Hoedemakers hadden een basisplaats. Youri Baas werd gepasseerd.

Spanning op het duel

Dat er spanning zat op het duel met RKC Waalwijk bleek wel uit de fraaie sfeeractie voor de aftrap. NEC begon vervolgens enthousiast aan de wedstrijd. De thuisploeg speelde hoog op de helft van RKC Waalwijk en creeerde ook al snel een goede kans. Mattsson raakte de bal op aangeven van Calvin Verdonk niet goed.

Toch had RKC Waalwijk in de veertiende minuut op voorsprong moeten komen. Michiel Kramer had de bal van dichtbij voor het intikken, maar schoot van dichtbij op Jasper Cillessen. Daarna kroop bij NEC de angst in het elftal en werd het nog nauwelijks gevaarlijk. Koki Ogawa schoot nog vanuit een moeilijke hoek rakelings over.

Desondanks kwam NEC in de 23e minuut wel op voorsprong. Mattsson tikte de bal in tweede instantie wél binnen. Daar ging een mooie aanval aan vooraf met een goede ingreep van Calvin Verdonk, een slim passje van Sontje Hansen en een prima voorzet van Verdonk. Hansen lag vervolgens (niet voor het eerst) geblesseerd op het veld, maar kon verder.

De 1-0 gaf NEC niet echt een boost. Het team bleef grossieren in balverlies, waardoor RKC Waalwijk continu kon pressen. NEC hing net als in de voorgaande twee wedstrijden na een voorsprong met de kont tegen de goal en had geluk dat Zakaria Bakkali tot twee keer toe net naast schoot.

Hopen op onzorgvuldigheid

Het spelbeeld was in de tweede helft hetzelfde. NEC bleef achterover leunen en kwam in de 57e minuut andermaal heel goed weg. David Min kopte op de lat. NEC kon er niets tegenover zetten en moest vooral hopen dat RKC Waalwijk onzorgvuldig bleef in de eindfase van de aanval.

De NEC-fans veerden een kwartier voor tijd op toen Bas Dost als invaller debuteerde. NEC kreeg in de slotfase meer controle en profiteerde uiteindelijk van de geboden ruimte. Mattsson faalde in eerste instantie oog in oog met Etienne Vaessen, maar bij de tweede poging was het wel raak in de rebound. Diep in blessuretijd zorgde Rober Gonzalez zelfs nog voor de 3-0 met een behendig stiftje.

