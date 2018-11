NEC wint na twee maanden weer in De Goffert

De laatste overwinning van NEC in De Goffert dateerde van 31 augustus tegen FC Dordrecht: 1-0. De zege op Jong AZ was bovendien pas de tweede zege dit seizoen in eigen huis. NEC herstelde zich daarmee van drie nederlagen op rij in De Goffert, inclusief het KNVB-bekerduel donderdag met eredivisionist Fortuna Sittard (2-3).

Trainer Jack de Gier stelde hetzelfde middenveld op als in het verloren KNVB-bekerduel donderdag met Fortuna Sittard (2-3). Daardoor begon Anass Achahbar, die in de eerste divisie zes keer scoorde, opnieuw op de reservebank. De Gier kon niet beschikken over Mart Dijkstra (ziek), Norbert Alblas (knie), Randy Wolters (knie) en Lance Duijvesteijn (hamstring).

NEC begon apathisch aan de wedstrijd. De Nijmegenaren lieten in het begin van de wedstrijd de bal aan Jong AZ. In balbezit was de NEC slordig, maar toch kwam de thuisploeg er een aantal keer gevaarlijk uit. Joey van den Berg was het dichtst bij een doelpunt. Na een kans voor Ole Romeny, die de bal niet onder controle kreeg, schoot de middenvelder na een kwartier spelen van afstand op de lat. Jong AZ kwam niet verder dan een kans voor Ferdy Druijf. De topscorer van de eerste divisie kopte van dichtbij over.

Net toen NEC wat meer uit de schulp begon te kruipen, sloeg Jong AZ toe. Vanuit een kort genomen doeltrap staken de bezoekers simpel het hele veld over. Druijf kreeg de bal mee de diepte in over rechts en legde de bal op een presenteerblaadje voor Vince Gino Dekker: 0-1.

Na tien minuten gezapig spel in de tweede helft bracht De Gier alsnog Achahbar in het veld voor Jansen. De invaller bracht leven in de brouwerij. Hij kreeg meteen twee schietkansen, maar stuitte beide keren op doelman Jasper Schendelaar. Uit een hoekschop scoorde NEC wel. Aanvoerder Rens van Eijden tikte een rebound na een kopbal van spits Sven Braken van dichtbij binnen.

Uiteindelijk schoot Tom Overtoom een apathisch NEC acht minuten voor tijd langs Jong AZ. Zijn afstandsschot ging via de paal en de benen van doelman Schendelaar in het doel: 2-1. NEC overleefde ternauwernood het slotoffensief van de Alkmaarders en Paolo Sabak maakte uit een goed uitgevoerde counter zelfs nog 3-1.

NEC - Jong AZ 3-1 (0-1)

29. Dekker 0-1, 59. Van Eijden (1-1), 82. Schendelaar e.d. (2-1), 92. Sabak (3-1).

Scheidsrechter: Martens.

Geel: Bossaerts, Van den Berg, Braken (NEC), Reijnders (Jong AZ).

Toeschouwers: 8.890

NEC: Van Duin; Joppen, Van Eijden, Bossaerts, Labylle; Jansen (53. Achahbar), Overtoom, Van den Berg; Okita (75. Sabak), Braken, Romeny (58. Ndayishimiye).