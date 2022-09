NEC wint niet van tien man Heerenveen en blijft steken op doelpuntloos gelijkspel

NEC kon tegen Heerenveen niet beschikken over de geblesseerde Oussama Tannane. Trainer Rogier Meijer wijzigde zijn elftal flink. Calvin Verdonk was de linksback, Souffian El Karouani schoof door naar de linksbuitenpositie en Mikkel Duelund verving Tannane als nummer tien. Landry Dimata kreeg in de spits de voorkeur boven Pedro Marques en maakte zijn basidebuut.

Het gemis van Tannane deed zich duidelijk voelen bij NEC. De ploeg creeerde in de eerste helft nagenoeg niets. Alleen Dimata was twee keer gevaarlijk. De huurling van Espanyol raakte eerst de bal niet vol na een voorzet van Elayis Tavsan en schoot even later van buiten het strafschopgebied recht op Andries Noppert.

Heerenveen nam na een gelijkopgaande openingsfase halverwege de eerste helft het initiatief en was een paar keer dicht bij de 1-0. Ivan Márquez voorkwam met een uitstekend blok een doelpunt van Sydney van Hooijdonk en Amin Sarr schoot maar net naast. Thom Haye scoorde wel, maar zijn treffer werd afgekeurd wegens buitenspel.

NEC beet in de tweede helft wat meer van zich af en was al snel zelf heel dicht bij de 0-1. Tavsan zag zijn schot vanaf een meter of twintig stijlvol uit de kruising worden geplukt door Noppert.

NEC kreeg in de 62e minuut een flinke opsteker. Heerenveen moest met tien man verder door een rode kaart voor Tibor Halilovic. De middenvelder haalde op de helft van NEC Tavsan van achteren onderuit met een gemene tackle. Scheidsrechter Jochem Kamphuis gaf in eerste instantie geel, maar werd teruggefloten door de VAR.

Met Ibrahim Cissoko in het veld voor Verdonk ging NEC op zoek naar de zege en het kwam nog tot één grote kans. Dimata kopte een voorzet van Bart van Rooij maar net naast en stuitte daarna, toen Meijer met Marques een extra spits bracht, al vallend op Noppert, waardoor het bij 0-0 bleef.

Volledig scherm © ANP

Volledig scherm © Pro Shots / Erik Pasman