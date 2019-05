NEC zet flinke stap naar tweede ronde play-offs

NEC had het daarna aan zichzelf te wijten dat de return nog spannend is. De Gelderse gigant ging heel slordig om met de ruimte die de Waalwijkers weggaven door het Brabantse offensief.



Veel passes op de helft van RKC kwamen niet aan én als NEC er een keer doorkwam, haalde de thuisploeg de trekker niet over. Zo kopte Jonathan Okita van een paar meter afstand over open doel, schoot diezelfde vleugelspits net naast en kwam wisselspeler Joey van den Berg net tekort.



Overigens mocht NEC over mazzel niet klagen. Zo zag doelman Mattijs Branderhorst de bal tweemaal op de lat belandden. Eerst dwarrelde een voorzet van Darren Maatsen op het aluminium, even later ging een gekraakt schot van Anas Tahiri via de deklat over. Dat waren niet de enige mogelijkheden die RKC had. Dylan Seys faalde twee keer, Stijn Spierings eenmaal.