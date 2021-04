NEC zet in op wedstrijd tegen NAC met publiek: nog geen toestemming van de overheid, aanmelden kan wel al

NEC neemt daarbij wel risico. De rijksoverheid moet namelijk nog toestemming geven om het duel met (beperkt) publiek te spelen. De proef met testbewijzen moet daartoe worden verlengd. De voetbalbond KNVB heeft daar expliciet om gevraagd.



De ‘sneltestpilot’ geldt voorlopig alleen tot en met eind deze maand, daar behoren alle duels in de komende speelronde van de eerste divisie toe behalve Go Ahead Eagles-Helmond Sport (zondag) en NEC-NAC. Afgelopen week was de proef al bij alle wedstrijden in de eredivisie.



Bij NEC zijn ze al begonnen met de voorbereidingen op een wedstrijd met publiek. ,,Omdat het een lastig verhaal wordt als we woensdag of donderdag pas toestemming krijgen”, zegt Luc te Riele, manager supporterszaken van NEC. ,,De organisatie vergt tijd. Zo moeten we het ticketingsysteem inrichten en stewards regelen en moeten supporters zich tijdig inschrijven voor een coronatest.”