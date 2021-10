NEC zet jeugdspeler uit de club na derbyrellen: ‘Dit gedrag past niet bij onze normen en waarden’

De jeugdspeler, die uitkomt in NEC onder 18, heeft op zondag 17 oktober meegeholpen aan het vernielen van een politiebusje. Meerdere bronnen bevestigden maandag aan deze krant al dat hij de jongere met mondkapje op is, die op beelden de ramen van het politiebusje inslaat.



,,De politie heeft inmiddels bevestigd dat een van de relschoppers een jeugdspeler is van ons onder 18-team”, zegt een woordvoerder van NEC.