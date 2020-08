NEC zet met nieuweling Janga in laatste oefenduel RKC opzij

Driegangen­di­ner in De Goffert met uitzicht op het veld van NEC

12 augustus Een avond dineren in het Goffertstadion van NEC, pal aan het veld. Dat kan op 20 en 21 augustus in het pop-up restaurant van chefkok Ron Blaauw en YveY, de horecapartner van de Nijmeegse voetbalclub. 'Culinair langs de lijn' bij NEC is een vervolg op twee culinaire weken in de Johan Cruijff ArenA van Ajax.