NEC ziet opnieuw scheidsrechter fout toegeven: Kamphuis biedt excuses aan voor missen strafschop

Sparta-middenvelder Adil Auassar leek na een klein uur bij een scrimmage na een hoekschop een schot van NEC-verdediger Cas Odenthal bewust met zijn hand aan te raken. Kamphuis floot echter niet voor een penalty en ook de VAR greep, nadat hij minutenlang de beelden had bestudeerd, niet in.

NEC-trainer Rogier Meijer verbeet in zijn interviews zijn frustratie. ,,Ik ga het niet over dat moment hebben, want anders word ik een trainer die elke week over de VAR begint. De beelden spreken voor zich. Dat het weer gebeurt, is heel vervelend. Het was een redelijk beslissend moment in de wedstrijd, maar we draaien het niet meer terug.”

Meijer werd even later door Kamphuis naar diens kleedkamer geroepen in De Goffert. De arbiter, die niet voor de camera’s verscheen, vond dat NEC een strafschop is onthouden en zei sorry tegen Meijer.

In de afgelopen weken verontschuldigden Bas Nijhuis en Sander van der Eijk zich al tegenover NEC. In de wedstrijd tegen AZ (1-3-nederlaag) had het doelpunt van Jesper Karlsson afgekeurd moeten worden wegens hands en in het duel met FC Groningen (4-3-nederlaag) had Souffian el Karouani geen rode kaart moeten krijgen voor een vermeende kopstoot. Die kaart werd door de KNVB geseponeerd.

Volledig scherm NEC-trainer Rogier Meijer geeft instructies aan zijn spelers tijdens de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam. © Pro Shots / Thomas Bakker

In spiegel kijken

Schöne kon zijn boosheid minder goed verbergen dan Meijer. ,,Dit is echt onbegrijpelijk. Ik weet niet wat die gasten doen in Zeist. Ik begrijp de scheidsrechter nog wel. Hij kon het misschien niet goed zien en wachtte de VAR af. Dat was tegen AZ ook zo met Nijhuis. Hij zag die handsbal niet. Achteraf zei hij ook dat het hands was. Dat zal hier ook wel weer gebeuren, dat de scheidsrechter zo vertelt dat het een handsbal was. Moeten wij er niet een paar punten bij krijgen?”

NEC kwam tegen Sparta niet verder dan een 0-0-gelijkspel. De ploeg had de hele wedstrijd een veldoverwicht, maar dat resulteerde niet in al te veel kansen. NEC blijft voorlopig op slechts twee thuiszeges steken dit seizoen in de eredivisie.

,,Dit was niet de leukste wedstrijd om naar te kijken. Ik vind dat we bij vlagen prima hebben gevoetbald, maar echt grote uitgespeelde kansen hebben we niet gecreëerd. Dat kwam ook door Sparta dat heel compact speelde. Dan moet het soms ook net meezitten met afdrukken.”

Schöne: ,,We moeten in de spiegel kijken. We hebben zelf te weinig gecreëerd. Qua voorzetten kon het beter, zeker toen Bony en Vet er aan het einde in stonden. Grote kansen hebben we niet echt gehad. Daarin kunnen we onszelf wel iets kwalijk nemen. Het was niet goed genoeg.”