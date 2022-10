NEC ziet wijzigingen goed uitpakken en doet vertrouwen op met fraaie zege op Fortuna Sittard

Als het aantal aanwezige toeschouwers woensdag in De Goffert een barometer zou zijn voor het enthousiasme van de NEC-supporters over de competitiestart, dan is dat behoorlijk laag. Het stadion was slechts voor iets meer dan de helft gevuld, al had dat ook te maken met het aanvangstijdstip op een doordeweekse avond en dat de fans ontevreden waren over de in hun ogen hoge kaartprijzen voor het duel (25 euro).